'Она такой доброй души...' Светлана Билоножко объяснила, почему LOBODA поет на русском языке

Украинская исполнительница Светлана Билоножко высказалась о младшей коллеге по сцене LOBODA (Светлане Лободе), которая во время большой войны не прекращает петь на русском. Она заметила, что негативно относится к такой деятельности, однако за рубежом артистке якобы иногда приходится исполнять композиции на языке страны-агрессора.

Как пояснила 68-летняя знаменитость, Лобода не может отказать поклонникам, которые заказывают русскоязычные песни, в частности, определенную роль в этом играет и финансовая составляющая. Об этом она заявила в проекте "Зі своїми по суті".

"Мы очень любим Светлану Лободу, она крестная моей внучки. Она замечательный, уникальный человек. Она такой доброй души... Не знаю, кто еще таким может быть, как Светлана. У нее большинство репертуара на родном языке, а какая-то иногда проскочит (на русском. – Ред.), потому что уже просят и выплачивают за это гонорар. Но это бывает на какое-то личное приглашение, это не догма", – отметила народная артистка Украины.

Языковые скандалы со Светланой Лободой

После начала большой войны исполнительница неоднократно заявляла о поддержке Украины, помогала благотворительным инициативам и организовывала концерты для сбора средств, однако языковой вопрос до сих пор оставляет "темные пятна" на ее репутации. Светлана Лобода все еще использует русский в публичном пространстве, создает на нем посты в соцсетях и выпускает песни.

В конце 2023 года исполнительница откровенно заявляла, что не будет отказываться от языка страны-агрессора в творчестве. Свою позицию она объяснила так: "Не русский язык убивает украинских детей и украинских людей. Большинство Украины разговаривает на русском языке. Русский язык не принадлежит российской власти. Если бы только российская власть говорила на русском языке, мы категорически на этом языке не говорили бы. Но миллионы людей по всему миру говорят на русском языке. Так случилось".

А вот в августе этого года Светлана Лобода нарвалась на критику в сети из-за неоднозначного высказывания. После выступления в Батуми, Грузия, артистка встретилась со своими поклонниками, среди которых были дети-беженцы из Ирпеня. Юные фанаты рассказывали певице о своей жизни за границей, как вдруг услышали от нее несколько странное замечание: "Почему вы не говорите на украинском языке? Это же классно говорить на нашем языке".

Для многих пользователей сети такой поступок Лободы показался очень странным, ведь накануне она обнародовала пост о своем выступлении в Батуми на русском. В частности, она показала и ролики с концерта, где пела хиты на языке страны-агрессора.

