Экс-ведущий 'Орла и Решки' признался, как относится к тому, что место в шоу теперь можно купить за 100 тысяч евро

Бывший ведущий тревел-шоу "Орел и Решка" Евгений Синельников раскрыл, как относится к обновленному формату проекта, стать участником которого теперь можно за 100 тысяч евро. По словам режиссера, он не в восторге от таких изменений, однако никак не может повлиять на решение команды, ведь еще в начале большой войны вышел из состава учредителей и продал свою долю в программе.

Однако все же Синельников надеется, что новый сезон "Орел и Решка. По блату" станет для шоу "свежим дыханием" и поможет найти новые лица. Свое мнение ведущий высказал в проекте "Тур зірками".

"В начале полномасштабного вторжения я вышел из состава основателей компании Teen Spirit и продал свою долю. Я уже не влияю ни на какие решения. Но мне не очень заходит эта тема. Мне хотелось бы нового сезона, какого-то нового дыхания этой программе, потому что она действительно легендарная. Каждый проект должен меняться каждые 4-5 лет, чтобы удержать аудиторию. Возможно, это даст им новый толчок. Возможно, этот сезон к чему-то приведет. Возможно, они просто ищут, и дай Бог, что-то найдут интересное и программа восстановится", – поделился режиссер.

Евгений Синельников не стал разрывать точную цыфру, за которую продал свою долю в компании. Ведущий лишь отметил, что ее выкупили другие основатели за довольно большую сумму в диапазоне от десяти тысяч до миллиона долларов.

Что известно о перезапуске тревел-шоу

В начале 2026 года продюсер проекта Елена Синельникова заявила о планах запустить экспериментальный формат программы, что получил название "Орел и Решка. По блату". Концепция нового сезона заключается в том, что любой человек сможет принять участие в реальном путешествии с профессиональной съемочной командой шоу и попробовать себя в роли ведущего за собственные средства.

Как отмечали создатели проекта, при этом сохраняются стандартные условия: один из участников будет наслаждаться роскошным отдыхом с "золотой картой", а другой жить на 100 долларов. Позже было объявлено, что за участие в программе "Орел и Решка. По блату" придется заплатить 100 тысяч евро.

