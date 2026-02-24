'На какую аудиторию это рассчитано?' Шоу 'Орел и Решка' попало в языковой скандал из-за видео, в котором озвучили цену за место ведущего

Команда популярного украинского тревел-шоу "Орел и Решка" встряла в скандал с русским языком. Руководители проекта решили публично объявить новый формат культовой программы – "Орел и Решка. По блату", где участие можно себе купить за 100 тысяч евро. Однако в соцсетях сразу появились вопросы от украинских зрителей: на какую аудиторию это рассчитано и почему коммуникация ведется на русском.

Сначала в Instagram опубликовали обращение генерального продюсера проекта Нателлы Крапивины, в котором она на русском языке озвучила возможность "буквально купить" место ведущего в новом сезоне. Формат предусматривает, что любой желающий сможет за собственные средства отправиться в путешествие со съемочной группой и получить полноценный выпуск с собой в главной роли – для частной коллекции или публикации на официальных платформах.

Именно язык обращения стал причиной острой реакции части украинской аудитории. Пользователи обратили внимание, что видео полностью записано на русском, что может свидетельствовать об ориентации не на украинского зрителя.

В комментариях предполагали, что таким образом проект пытается привлечь платежеспособную русскоязычную аудиторию, в частности из страны-террористки РФ. В частности, существует предположение о возможности заработка "рублей", хотя никаких прямых заявлений об этом команда не делала.

"А украинская передача на русском – это так надо?"

"На русском языке? Серьезно?"

"Ужас! Опять этот кацапский! На какую аудиторию вы опять это пишете?"

"А на какую аудиторию рассчитан контент на этом языке?"

"Вы хоть шапку профиля почистите, а то Stop War и тут такое".

"Это просто ужас... Русский язык? Это шутка какая-то?"

"Еще не понятно, что в Украине должен быть контент на украинском? Какое-то дно, если честно!"

Отдельное внимание привлекла реакция продюсера и бывшего ведущего шоу Алана Бадоева. Его не смутила речь обращения – наоборот, он оставил под видео короткий комментарий: "Это просто жир!"

Стоит отметить, что идею экспериментального сезона команда озвучивала еще месяцем ранее. Продюсер Елена Синельникова сообщала о подготовке формата "Орел и Решка. По блату", который, по ее словам, не имеет аналогов в мировой телевизионной практике. Она объясняла, что концепция возникла как ответ на многочисленные обращения относительно кастингов ведущих.

Согласно озвученным условиям, участник должен полностью профинансировать свое участие в съемках. При этом все классические правила формата остаются: монетка будет определять, будет ли ведущий жить в хостеле или люксовом отеле, питаться уличной едой или в мишленовском ресторане, передвигаться общественным транспортом или с водителем. Продюсер подчеркивала, что даже в "блатном" сезоне не будет никаких послаблений по условиям испытаний.

Языковой вопрос для шоу не новый. Как сообщал OBOZ.UA, в конце 2024 года режиссер и телеведущий Евгений Синельников раскритиковал выпуск нового сезона "Орла и Решки" на русском языке. Он заявлял, что проект с почти четырехмиллионной аудиторией на YouTube имеет значительное влияние и должен активнее использовать его для поддержки Украины. По его мнению, смены логотипа и формальных заявлений недостаточно, если контент продолжает выходить на русском.

