Стать ведущим 'Орла и Решки' сможет каждый, но есть условие: продюсер озвучила планы на 'блатной' сезон, который еще никто в мире не снимал

Продюсер тревел-проекта "Орел и Решка" Елена Синельникова заявила о планах запуска экспериментального формата шоу, в котором ведущим сможет стать любой желающий. Речь идет о сезоне под рабочим названием "Орел и Решка. По блату", аналогов которому, по словам команды, до сих пор не существовало в мировой телевизионной практике.

В то же время Синельникова подчеркнула в интервью Insider, что будущее самого проекта напрямую зависит от финансовых возможностей и контекста войны. Возвращение к полноценному формату с профессиональными ведущими пока не исключают, но конкретных сроков не называют.

Согласно концепции "Орла и Решка. По блату", любой человек за собственные средства сможет принять участие в реальном путешествии со съемочной группой шоу и попробовать себя в роли ведущего. В результате участник получит полноценный телевизионный выпуск с собой в главной роли.

При этом, как подчеркнула продюсер, участникам придется выполнять все стандартные условия формата. Выбор между дешевым жильем и люксовыми отелями, между уличной едой и мишленовской кухней, а также способ передвижения будет определять монетка – как и в классическом "Орле и Решке".

"Есть нюанс: придется выполнять все то, что обычно выполняют ведущие. А именно: спать в дешевых хостелах или дорогих отелях, есть что-то очень стремное или изысканное мишленовское, много ходить пешком или ездить на транспорте – все решит монетка. Сначала мы придумали это как шутку – в ответ на постоянные запросы о кастинге ведущих. Количество и регулярность этих обращений до сих пор остаются фантастическими", – отметила продюсер.

По словам Синельниковой, "Орел и Решка" остается одним из самых дорогих телевизионных проектов и его дальнейшая судьба будет зависеть от ресурсов, которые команда сможет привлечь. Она подчеркнула, что идей у команды более чем достаточно, однако реализация каждой из них упирается в бюджет.

"Во-первых, "Орел и Решка" – это очень дорогой и финансово затратный проект, и многое будет зависеть от наших текущих возможностей. Ведь креатив и фантазия нашей команды абсолютно не имеют границ – были бы только на это средства!" – отметила она.

Комментируя уместность возвращения тревел-контента на четвертый год полномасштабной войны, Синельникова отметила, что решение не было стратегическим или просчитанным. По ее словам, команда сознательно не создавала новых проектов с 24 февраля 2022 года, считая такой контент неуместным в военных реалиях.

"Мы – люди глубоко творческие и не можем производить контент без внутреннего призвания и искреннего вдохновения. Все это время, начиная с 24 февраля 2022 года, мы не создавали ничего нового. Казалось, что тревел-проекты и привычное нам творчество были неуместны в условиях войны. Сложно объяснить, почему мы возвращаемся именно сейчас, через четыре года, – здесь нет никакой стратегии или холодного расчета. Просто так сложились звезды", – подытожила продюсер.

