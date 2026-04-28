Экс-россиянин Макаревич в сети усомнился, что ворованное зерно, которое зашло в Израиль, действительно украинское: ему ответили

Музыкант Андрей Макаревич, который в 2022 году переехал в Израиль, прокомментировал скандал с закупкой зерна, украденного россиянами с оккупированных территорий Украины. Артист считает, что доказательств происхождения товара якобы недостаточно, поэтому эта тема может быть "вбросом".

Такое сомнение бывший гражданин РФ выразил в Facebook. В комментариях под постом David Green музыкант согласился, что Израилю не надо покупать российские товары. По его словам, по этому поводу не стоит и спорить.

"По поводу украинского зерна – хотелось бы начать с доказательств того, что оно действительно украинское. А то пока у всех это "по всей видимости" украинское – не исключаю вброс", – высказал Макаревич свою позицию.

Реакция пользователей сети

Большинство не поняло и не поддержало Макаревича. Многие Facebook-пользователи отмечали, что доказательства на самом деле есть, хотя израильская сторона и утверждала обратное.

"Украина предоставила Израилю всю информацию, которая доказывает, что это ворованное зерно. В любом случае, в таких ситуациях принято как минимум ставить сделку на паузу – до выяснения обстоятельств", – считает один из комментаторов.

"Международная торговля – это не в соседнем магазине буханку хлеба купить. Там есть горы документов, сертификатов, лабораторные проверки, особенно продуктов. Здесь дело в другом. В желании Израиля проверить происхождение зерна (даже если российские отправители слукавили в документах)", – объяснил другой автор.

"Это не последнее зерно в мире – и если есть сомнения, может, лучше отказаться, чем потом отмываться от [статуса] скупщика краденого?" – ответил комментатор.

"А какое? Если оно выращено на оккупированных территориях?" – задал риторический вопрос пользователь соцсети.

Некоторые лица подкололи Макаревича, намекая, что в этом вопросе его позиция похожа на "аргументы" типичного россиянина.

"В самом деле, Андрей Вадимович. Надо было разобраться! Компетентные органы, уверен, разберутся! А мы люди маленькие, политикой не интересуемся! Нечего провоцировать!" – с сарказмом написал комментатор, применяя привычную для жителей России риторику.

"Да, да, все не так однозначно. Хотя все было прослежено от порта до порта, причем не впервые", – отметил другой читатель.

Напомним, что Андрей Макаревич, лидер легендарной группы "Машина времени", открыто осудил российское вторжение в Украину еще в 2014 году, а после 2022-го покинул страну. DW писало, что он вместе с семьей поселился недалеко от города Кесария (Израиль). По некоторым данным, Макаревич получил израильское гражданство.

В марте 2023 года министерство юстиции РФ внесло музыканта в перечень так называемых иноагентов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Андрей Макаревич заявлял, что финансово помогал украинцам, в частности, способствовал восстановлению больницы и построению жилья для лиц, потерявших свои дома из-за войны.

– В то же время он отмечал, что не донатит на Вооруженные силы. "Мне трудно сейчас сформулировать это. Но... Я не хочу, чтобы какая-то ракета, собранная на мои деньги, упала на Москву и убила моего сына, например. Вообще жуткая ситуация", – объяснял музыкант.

