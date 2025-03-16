Андрей Макаревич признался, что донатил украинцам: раньше он отказывался помогать ВСУ

Лидер легендарной группы "Машина времени" Андрей Макаревич, который сейчас живет в Израиле, откровенно рассказал, что финансово помогал украинцам, в частности, способствовал восстановлению больницы. Его средства были ориентированы на построение гражданской инфраструктуры.

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Ранее музыкант объяснял, что не жертвует средства на Вооруженные силы Украины из-за нежелания спонсировать войну. Как пишут росмедиа, в интервью журналисту Станиславу Кучеру, признанному в РФ "иноагентом", Макаревич заявил, что на его деньги в Украине было построено несколько домов для людей, потерявших жилье в результате войны.

"Ну я не хочу хвастаться, это некрасиво, когда человек рассказывает, сколько, как и чего он передал. Я помогал разным организациям восстановить больницу. На мои деньги построили несколько домиков, для людей, у которых дома были разрушены", – рассказал музыкант.

При этом Макаревич ранее отмечал, что не донатит на ВСУ, поскольку не хочет, что ракеты падали на голову его сыну. Известно, что в Москве живет его сын Иван, строящий актерскую карьеру.

"Я не помогаю Вооруженным силам Украины. Мне тяжело сейчас будет сформулировать это. Но я не хочу, чтобы какая-то ракета, собранная на мои деньги, упала на Москву и убила моего сына, например", – сообщал музыкант.

Макаревич добавлял, что избегает поездок в Украину, ведь не уверен, что имеет на это моральное право. Он признал, что, несмотря на поддержку украинцев, для них он остается россиянином.

Как сообщал OBOZ.UA, сын Андрея Макаревича засветился в скандальном пропагандистском сериале "Слово пацана".

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