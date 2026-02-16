Ее голос покорил Европу: умерла народная артистка Украины Людмила Юрченко

В воскресенье, 15 февраля, остановилось сердце Людмилы Юрченко – оперной певицы, народной артистки Украины, лауреата Национальной премии Украины им. Тараса Шевченко. Ей было 83 года.

Об этом сообщили в Национальной опере Украины имени Т. Г. Шевченко, однако причину смерти не разглашали. Там отметили, что с уходом Людмилы Владимировны украинская культура потеряла одну из ключевых фигур нашей оперной сцены.

"После окончания Киевской консерватории в 1969 году более четырех десятилетий, до 2011 года Людмила Юрченко пела на главной оперной сцене Украины. Практически не было ни одной премьеры, в которой бы не принимала она участие, разве что в опере не было меццо-сопрановых партий", – отметили в Нацопере.

В комментариях под сообщением оперы слушатели, коллеги и ученики выражают соболезнования. Ее называют "звездой мирового уровня", "гордостью Украины", вспоминают благородный тембр голоса, сценическую культуру, интеллигентность и человечность. Некоторые пишут, что имели честь выступать вместе с ней или учиться у нее и вспоминают ее как педагога, который требовал совершенства и вместе с тем поддерживал молодых артистов.

Людмилы Юрченко не стало на следующий день после ее дня рождения – оперная певица родилась 14 февраля 1943 года в Харькове, детство провела в Полтаве. Именно там начался ее путь к музыке: она окончила музыкальную школу, однако сначала выбрала техническую профессию – училась в техникуме легкой промышленности по специальности испытатель электродвигателей и работала на полтавском заводе "Электродвигатель".

Решение поступать в консерваторию далось непросто. Перед экзаменами ей отказали из-за недостаточного стажа отработки после техникума. Только после обращения в соответствующий отдел Совета Министров она получила разрешение сдавать вступительные экзамены и успешно стала студенткой Киевской консерватории.

В 1969 году Юрченко окончила учебное заведение и в том же году стала солисткой Киевского театра оперы и балета. На сцене Национальной оперы Украины она выступала до 2011 года. За это время исполнила более 30 оперных партий.

Среди ее самых известных образов:

Настя в "Тарасе Бульбе" Николая Лысенко,

Джемма в "Ярославе Мудром" Георгия Майбороды,

Йохаведда в "Моисее" Мирослава Скорика.

Певица имела широкий диапазон голоса – около 2,5 октавы – и свободно чувствовала себя как в глубоком низком регистре, так и в верхних нотах, близких к сопрано.

Международное признание Людмила Юрченко получила еще в начале карьеры. В 1971 году она выступила на международном конкурсе в Барселоне, где соревновались ведущие вокалисты Европы, и завоевала золотую медаль.

После завершения сценической карьеры она посвятила себя педагогической деятельности в Национальной музыкальной академии Украины.

