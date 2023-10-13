Едят бюджетную пищу, латают одежду и не только: как экономят члены британской королевской семьи

Думаете, королевские особы никогда ни в чем себе не отказывают? Это не так. Например, во время Второй мировой войны король Георг VI, отец Елизаветы II и принцессы Маргарет, нарисовал на ванной черную линию (высота – 13 см), обозначавшую лимит горячей воды, которую каждый член семьи мог использовать. Привычка экономить была не только тогда, она осталась и в послевоенные годы. Так, принц Уильям и принц Гарри частенько путешествуют с официальными визитами на самолетах эконом-класса.

Как еще экономит деньги британская королевская семья? Читайте в материале OBOZ.UA. Возможно, какие-то из этих идей и вам понадобятся.

1. Экономия электроэнергии и отопления

Это привычка, которая передается из поколения в поколение. Букингемский дворец насчитывает 775 комнат, в том числе 19 официальных, 52 королевские и гостевые спальни, 188 спален для персонала, 92 офиса и 78 ванных комнат. Как здесь не экономить?

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Когда королева Елизавета II принимала гостей, приглашала их в специальную комнату с небольшим обогревателем, а не с центральным отоплением. Ее Величество при жизни никогда не забывала, выходя из помещений, выключать свет, и требовала это от других. Она по всему дворцу расставила таблички с надписями: "Обращаем внимание всех членов персонала на необходимость выключать ненужный свет. По приказу хозяина дома". Король Чарльз ІІІ унаследовал эти привычки от матери, и передал их своим детям, а те – своим.

2. Разумное использование одежды

Члены королевской семьи не видят ничего плохого в том, чтобы годами, а то и десятилетиями носить одни и те же вещи. Например, элегантные платья, костюмы, шляпки, пальто или туфли. Это им помогает солидно экономить. Если покрой некоторых изделий устарел, могут видоизменить их: перешивают, как это в свое время делала принцесса Диана. Даже король Чарльз ІІІ может выйти на публику в залатанном костюме!

Добавим, что далеко не все наряды титулованных лиц от премиум-брендов, таких как Alexander McQueen. Среди платьев принцессы Уэльской Кейт Миддлтон и герцогини Сассекской Меган Маркл были замечены такие бренды с демократичными ценами, как Gap и Zara.

3. Экономия на гостиничных номерах

Необязательно платить сумасшедшие деньги, чтобы чувствовать себя в гостинице комфортно. Этому правилу следуют все члены королевской семьи. К примеру, в 2012 году принцесса Анна, дочь Елизаветы II, отказалась от номера в отеле с видом на море, чтобы сэкономить 40 фунтов (сейчас это около 1 777 грн). Она выбрала комнату с видом на задний вход в отель Manor House в Обане (Шотландия).

4. "Нет" изысканным блюдам и выбрасыванию пищи

Король Чарльз III всегда после завершения трапезы сбрасывает остатки пищи в бумажные пакетики и несет домой, чтобы отдать домашним любимцам – собакам. В целом члены семьи монархов частенько заказывают себе бюджетные блюда, которые им нравятся не меньше дорогих. Например, Елизавета II чуть ли не каждый день ела хлопья, яичницу, тосты с джемом, цукини, салат с куриным филе и тушеную рыбу с овощами.

5. Важна каждая мелочь

Не вся мебель в королевских дворцах с драгоценными обивками и позолотой. Например, дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма спят на бюджетных кроватях от крупнейшего в мире мебельного продавца IKEA.

Еще есть экологическая традиция в семье монархов. Каждый год на рождественские праздники выбрасываются миллионы рулонов упаковочной бумаги, но не в Букингемском дворце! Королева Елизавета II собирала оберточную бумагу и ленты, и хранила их для повторного использования. После ее смерти данную традицию сохранили другие члены семейства Виндзоров.

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