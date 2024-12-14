Остались друзьями или сожгли мосты: кто из звезд и почему разорвал отношения в 2024 году

Традиционно новый год знаменует новое начало – жизнь с чистого листа. Это правило действует на всех, в том числе и на звезд шоу-бизнеса. Многие знаменитые пары, которых называли чуть ли не самыми крепкими, неожиданно разошлись, разрушив все мосты. Однако были и те, кто остался друзьями, сохранив многолетнее тепло.

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В этом году в противовес счастливым помолвкам, в лентах развевались заголовки о громких разрывах. OBOZ.UA решил вспомнить самые громкие из них.

Григорий Бакланов и Анастасия Цимбалару

Весной 2024 года украинские актеры Григорий Бакланов и Анастасия Цимбалара объявили о разводе. Пара была вместе долгих 10 лет, два из которых – в браке. Перед тем, как звезды объявили об изменениях в личной жизни, в сети начали ходить слухи о проблемах в отношениях – Бакланов и Цимбалару стали меньше публиковать общие фото, появлялись на публике без кольца. "Мы стали пазлами за 10 лет, которые дополняли картинки друг друга, имели цельность, цель, интерес. Теперь пазлов станет двое. Две картины. Две новые истории", – честно поделились с подписчиками бывшие супруги.

Андрей Бедняков и Анастасия Короткая

Наверное, самым неожиданным разводом года стал разрыв Андрея Беднякова и Анастасии Короткой. Осенью ведущий объявил – они с женой уже не вместе после 16 лет отношений, десять из которых в официальном статусе супругов. "Это было невероятное путешествие. Путешествие в 16 лет. Но рано или поздно, любое путешествие заканчивается. Мы пытались. Честно", – написал Бедняков. Впоследствии Короткая прокомментировала новость, поблагодарив бывшего за все моменты, прожитые вместе.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Не отечественными звездами единственным – для известных имен Голливуда 2024-й оказался непростым. В частности для пары певицы Дженнифер Лопес и актера Бена Аффлека. Супруги разошлись во вторую годовщину свадьбы, которая пришлась на 20 августа. По словам инсайдеров, именно артистка подала на развод, поскольку между ней и экс-любимым в течение длительного времени не утихали споры из-за денег.

Дмитрий Борисов и Елена Борисова

Известные супруги украинских ресторов Дмитрий и Елена Борисовы объявили о разрыве в марте 2024-го. Как известно, брак пары длился 10 лет. За это время бывшие муж и жена открыли ряд заведений по всей Украине. Кроме того, Дмитрий Борисов и Елена Борисова воспитывали вместе семерых детей. В честном сообщении в соцсетях бизнесвумен отметила, что они с экс-любимым остались партнерами, а также выразила свою благодарность родному человеку.

Марина Аристова и Юрий Аристов

В феврале этого года ведущая и участница первого сезона шоу "Холостяк" Марина Аристова сообщила о разводе со скандальным экс-нардепом от партии "Слуга народа" Юрием Аристовым, который сбежал из Украины во время полномасштабной войны. Телезвезда и политик прожили вместе 13 лет. Пара воспитывала троих детей: общих Машу и Роберта, а также дочь Диану от первого брака знаменитости.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly

В декабре 2024 года внимание общественности было приковано к паре американской актрисы Меган Фокс и певцу Machine Gun Kelly. 38-летняя звезда разорвала отношения с женихом, вскоре после того, как стало известно о беременности знаменитости. По словам инсайдеров, во время праздников в честь Дня Благодарения актриса увидела в телефоне избранника возмутившие ее сообщения. И хотя неизвестно, что именно расстроило Фокс, однако она приказала своему бывшему бойфренду собрать вещи и с тех пор не общалась с ним.

Ранее OBOZ.UA писал о самых громких скандалах в украинском шоубизе 2024 года: "сорванный" Нацотбор, ссоры звезд и беглые блоггеры. Подробности – в нашем материале.

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