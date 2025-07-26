Джессика Альба подогрела слухи о романе с младшим на 12 лет актером: что известно о Дэнни Рамиресе, который покорил ее сердце

Американская актриса Джессика Альба, похоже, решила не закрывать свое сердце для романтических чувств после разрыва длительного брака с кинопродюсером Кэшем Уорреном. 44-летнюю знаменитость уже заподозрили в отношениях с 32-летней звездой Marvel Дэнни Рамиресом, а она лишь подогрела подобные предположения. Артистов заметили в компании друг друга, когда они сидели в автомобиле после ужина.

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Как отмечает People, знаменитости наслаждались совместным времяпрепровождением, ведь с их лиц не исчезали улыбки. Они нарядились в повседневные, однако стильные образы, вероятно, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания.

Стоит отметить, что первые предположения о романе между Джессикой Альбой и Дэнни Рамиресом появились 14 июля. Тогда звезд заметили в аэропорту мексиканского города Канкун, когда они ожидали рейс в Лос-Анджелес после совместного отдыха. Инсайдер сообщил, что актеры "прекрасно проводят время вместе", однако отношения между ними закрутились совсем недавно.

Кто такой Дэнни Рамирес

Дэнни Рамирес родился 17 сентября 1992 года в Чикаго, а позже с семьей переехал в Майами. Он мечтал быть спортсменом, поэтому активно занимался футболом, однако был вынужден бросить это дело из-за серьезной травмы лодыжки. Вскоре Рамирес поступил в школу искусств Tisch в Нью-Йорке, где развил свои актерские навыки.

Звезда привлек к себе внимание зрителей благодаря фильму "Топ Ган: Мэверик" в роли лейтенанта Микки, а также Хоакина Торреса в проекте киновселенной Marvel "Сокол и Зимний солдат". Этого же персонажа знаменитость сыграл в фильме "Капитан Америка: Новый мир".

Дэнни Рамирес всегда держал свою личную жизнь в тайне, поэтому в публичном пространстве нет информации о прошлых отношениях актера. Известно, что он знаком с Джессикой Альбой уже длительное время, однако ранее знаменитостей связывала только дружба.

А вот сама актриса имела длительные отношения со своим бывшим мужем Кэшем Уорреном. Пара заключила брак в 2008 году, а за время совместной жизни стала родителями троих детей: Оноры, Хейвен и Хейза. Однако в 2024-м появились слухи, что их любовь дала трещину. Джессику Альбу заметили без кольца, а супруги вообще почти не появлялись вместе на публичных мероприятиях.

Со временем стало известно, что актриса официально подала на развод с кинопродюсером. В юридических документах датой разрыва звезда указала 27 декабря 2024 года, а причиной – непримиримые разногласия.

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