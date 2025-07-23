Памела Андерсон и Лиам Нисон подогрели слухи о романе: нежно обнимались и не сводили взгляда друг с друга. Фото

Премьера фильма "Голый пистолет" в Лондоне стала очередным поводом для разговоров об особых отношениях между 58-летней Памелой Андерсон и 73-летним Лиамом Нисоном. Звезды вышли на красную дорожку, держась за руки, нежно обнимаясь и не скрывая тепла во взглядах. Памела даже поцеловала Лиама в щеку, что вызвало ажиотаж среди фанатов, которые снова начали гадать: между ними лишь профессиональная химия или зарождается настоящая любовь.

Видео дня

Слухи о романе появились еще в прошлом году, когда актеры начали совместную работу над комедийным перезапуском "Голого пистолета". Как пишет Independent, тогда Лиам Нисон откровенно признался, что "безумно влюблен" в свою партнершу по фильму.

"С ней просто замечательно работать. Честно говоря, я не могу нахвалить ее достаточно. Она веселая и с ней очень легко работать", – сказал он. Памела ответила взаимностью, признавшись, что организовывала для Лиама уютные ужины с домашним хлебом и печеньем, чтобы поддерживать "профессионально романтические" отношения на площадке. Актриса отметила, что их объединяет любовь к литературе, юмору и глубокому эмоциональному взаимоуважению.

Однако официально оба отрицают роман. Как отмечает Daily Mail, Памела Андерсон подчеркнула, что видит в Лиаме "друга на всю жизнь", а не партнера. В то же время она призналась, что их связь очень искренняя и любящая.

Впрочем, общих тем для близкой связи у них немало. Оба – одинокие родители, которые воспитывали детей. Памела имеет двух взрослых сыновей от бывшего мужа, музыканта Томми Ли: Брэндона и Дилана. Актриса неоднократно делилась переживаниями относительно того, как ее гиперсексуализированный образ в медиа повлиял на психику ее сыновей.

"У меня двое мальчиков в этой индустрии, и я думаю, что каждый раз, когда твою мать каким-то образом сексуализируют, даже в тот момент, когда они молоды, и ты думаешь, что они малы, это не навредит им, но это причиняет им боль, и они несут это с собой. Ты встретишься со своими взрослыми детьми и будешь умолять их об извинениях, потому что я через это прошла", – откровенно сказала Андерсон.

Лиам Нисон тоже самостоятельно воспитывал сыновей – Микеала и Дэниела – после внезапной смерти жены, актрисы Наташи Ричардсон, в 2009 году. Ричардсон умерла в возрасте 45 лет от эпидуральной гематомы после падения во время урока катания на лыжах. Лиам остался с двумя мальчиками, которым тогда было всего 12 и 13 лет. Актер сохранил очень теплые отношения с сыновьями: вместе они ходят на хоккей, путешествуют и даже играли вместе в фильме "Сделано в Италии".

Эти параллели в личной жизни Памелы и Лиама еще больше подпитывают предположение, что их объединяет не только актерская игра, а нечто более глубокое.

Ранее OBOZ.UA писал, что звезда "Поймать Кайдаша" впервые рассказал о новой возлюбленной и признался, почему молчит об отношениях после развода. Хотя пара вместе уже несколько месяцев, артист не спешит афишировать эту связь публично.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!