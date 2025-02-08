Джессика Альба официально подала на развод с мужем после 16 лет брака: что известно

Американская актриса Джессика Альба поставила окончательную точку в отношениях с кинопродюсером Кэшем Уорреном. Знаменитость официально подала на развод с мужем после 16 лет совместной жизни.

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В юридических документах датой разрыва звезда указала 27 декабря 2024 года, а причиной – непримиримые разногласия. Как сообщает издание TMZ, их развод может стать одним из самых простых среди звезд, поскольку весь процесс проходит в "дружеской атмосфере".

Отмечается, что, когда пара решила узаконить свои отношения в 2008 году, не подписывала брачный договор. Джессика Альба имеет компанию по производству потребительских товаров, которая оценивается в 623 миллиона долларов, а Кэш Уоррен является соучредителем Pair of Thieves, специализирующейся на изготовлении носков и нижнего белья, и оценивается около $100 млн. Поскольку она поженилась в Калифорнии, раздел имущества, приобретенного во время брака, будет происходить по законам штата. Это означает, что состояние будет делиться поровну.

Джессика Альба и Кэш Уоррен воспитывают троих общих детей: 16-летнюю Онор, 13-летнюю Хэйвен и 7-летнего Хейза. В процессе развода звездные родители просят об общей физической и юридической опеке над наследниками.

Напомним, впервые слухи о разрыве отношений между Джессикой Альбой и Кэшем Уорреном появились в начале декабря 2024 года. Тогда актрису заметили без обручального кольца. Поклонники знаменитости обратили внимание на то, что она все реже появляется на публике со своим избранником, так что в январе она вышла на связь в соцсетях и подтвердила расставание.

"Я годами шла по пути самореализации и трансформации и как личность, и в партнерстве с Кешем. Я горжусь тем, как мы выросли в нашем браке, однако сейчас пора для нас начать новую главу роста и эволюции как личностей", – написала знаменитость.

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