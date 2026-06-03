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Дженнифер Лопес раскрыла тайну своей личной жизни после развода с Беном Аффлеком

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
1,2 т.
Дженнифер Лопес раскрыла тайну своей личной жизни после развода с Беном Аффлеком
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Американской актрисе и певице Дженнифер Лопес, которая в прошлом году развелась с Беном Аффлеком, в последнее время приписывают отношения с коллегой по фильму "Офисный роман" (Office Romance) Бреттом Голдштейном. Знаменитости активно взаимодействуют на красных дорожках, из-за чего публика предположила, что между ними промелькнула искра, однако Джей Ло заверила: пока ни с кем не встречается.

Соответствующее заявление селебрити сделала в эфире шоу Today. Лопес эмоционально отметила, что слухи об изменениях в ее личной жизни появляются каждый раз, как она находится в компании какого-то мужчины, но в основном это совсем не соответствует действительности.

"Никогда не было такого, чтобы, когда меня увидели с кем-то или я работала с кем-то, люди не пытались свести меня с этим человеком!", – высказалась актриса.

Бретт Голдштейн мгновенно подтвердил слова коллеги, заметив, что если даже стоять рядом с Дженнифер Лопес, вам припишут роман. Актер шутливо добавил, что именно поэтому старался быть неподалеку от нее.

Дженнифер Лопес раскрыла тайну своей личной жизни после развода с Беном Аффлеком

Однако такой ответ не слишком удовлетворил ведущую шоу. Она захотела большей конкретики, поэтому прямо спросила: "То есть между вами нет отношений в реальной жизни?", на что Дженнифер Лопес отметила: "Мы не встречаемся".

Ранее инсайдер сообщал изданию People, что химия и флирт между знаменитостями являются искренними, мол, Джей Ло "нравится" коллега по цеху. Однако артистка прекрасно чувствует себя в статусе холостячки, поэтому пока не хочет строить новых отношений.

Дженнифер Лопес раскрыла тайну своей личной жизни после развода с Беном Аффлеком

Напомним, что Дженнифер Лопес связала себя узами брака с Беном Аффлеком в 2022 году. Они сыграли тайную свадьбу в Лас-Вегасе, после чего очень часто сопровождали друг друга на публичных мероприятиях. Однако пронести историю любви через всю жизнь звездам не удалось. В 2024-м Дженнифер Лопес подала заявление на развод, указав причиной "непримиримые разногласия", а в 2025-м они официально перестали быть мужем и женой.

Дженнифер Лопес раскрыла тайну своей личной жизни после развода с Беном Аффлеком

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Бен Аффлек сделал щедрый "подарок" Дженнифер Лопес после развода и окончательно разорвал связи с певицей.

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