Дженнифер Лопес раскрыла тайну своей личной жизни после развода с Беном Аффлеком

Американской актрисе и певице Дженнифер Лопес, которая в прошлом году развелась с Беном Аффлеком, в последнее время приписывают отношения с коллегой по фильму "Офисный роман" (Office Romance) Бреттом Голдштейном. Знаменитости активно взаимодействуют на красных дорожках, из-за чего публика предположила, что между ними промелькнула искра, однако Джей Ло заверила: пока ни с кем не встречается.

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Соответствующее заявление селебрити сделала в эфире шоу Today. Лопес эмоционально отметила, что слухи об изменениях в ее личной жизни появляются каждый раз, как она находится в компании какого-то мужчины, но в основном это совсем не соответствует действительности.

"Никогда не было такого, чтобы, когда меня увидели с кем-то или я работала с кем-то, люди не пытались свести меня с этим человеком!", – высказалась актриса.

Бретт Голдштейн мгновенно подтвердил слова коллеги, заметив, что если даже стоять рядом с Дженнифер Лопес, вам припишут роман. Актер шутливо добавил, что именно поэтому старался быть неподалеку от нее.

Однако такой ответ не слишком удовлетворил ведущую шоу. Она захотела большей конкретики, поэтому прямо спросила: "То есть между вами нет отношений в реальной жизни?", на что Дженнифер Лопес отметила: "Мы не встречаемся".

Ранее инсайдер сообщал изданию People, что химия и флирт между знаменитостями являются искренними, мол, Джей Ло "нравится" коллега по цеху. Однако артистка прекрасно чувствует себя в статусе холостячки, поэтому пока не хочет строить новых отношений.

Напомним, что Дженнифер Лопес связала себя узами брака с Беном Аффлеком в 2022 году. Они сыграли тайную свадьбу в Лас-Вегасе, после чего очень часто сопровождали друг друга на публичных мероприятиях. Однако пронести историю любви через всю жизнь звездам не удалось. В 2024-м Дженнифер Лопес подала заявление на развод, указав причиной "непримиримые разногласия", а в 2025-м они официально перестали быть мужем и женой.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Бен Аффлек сделал щедрый "подарок" Дженнифер Лопес после развода и окончательно разорвал связи с певицей.

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