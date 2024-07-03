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Джастин Тимберлейк после задержания стал звездой галереи. Американцам нужно выстоять очередь, чтобы увидеть шедевр

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
3 минуты
564
Джастин Тимберлейк после задержания стал звездой галереи. Американцам нужно выстоять очередь, чтобы увидеть шедевр

Американский певец Джастин Тимберлейк, задержанный в июне из-за нарушения правил дорожного движения, стал звездой художественного искусства. Его магшот, разлетевшийся вскоре после инцидента, запечатлели на картине в стиле поп-арт. Фото артиста настолько стало интересным американцам, что те даже выстаивали очереди, чтобы на него взглянуть.

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В поселке Саг-Гарбор, рядом с Нью-Йорком, США, в галерее Romany Kramoris в уголке "спрятали" трехцветное изображение портрета певца. Как сообщает Page Six, в зале были непрерывные очереди, а люди то и делали, что фотографировали шедевр.

Джастин Тимберлейк после задержания стал звездой галереи. Американцам нужно выстоять очередь, чтобы увидеть шедевр

Из магшота сделать полноценную картину, подобно тех, что имела Елизавета II, решил художник Годфри Ломан. Он изготовил лимитированную серию. "Моя реакция была: "О, Боже!" Это прекрасно! Это просто прекрасно!" – сказала владелица галереи Романи Краморис о своей реакции, когда увидела портрет.

Известно, что художнику уже удалось продать две-три картины по цене 520 дол. (21 тыс. грн) каждая. Шедевры создали в стиле поп-арт и существуют они в трех цветах: зеленый, розовый и синий.

Джастин Тимберлейк после задержания стал звездой галереи. Американцам нужно выстоять очередь, чтобы увидеть шедевр

"Зеленый не мой любимый. Он выглядит немного болезненным, слишком много мартини на зеленом", – пошутила Краморис. В ее утверждении фигурирует мартини не просто так, ведь певец полиции рассказывал, что выпил "всего один бокал" этого алкогольного напитка.

С отсылкой к дате 18 июня, которая выпадает на ночь вторника, когда Тимберлейка арестовали, свою работу подписал художник – "Вечер вторника".

Галерея планирует показывать картины Джастина Тимберлейка на протяжении всего лета.

Джастин Тимберлейк после задержания стал звездой галереи. Американцам нужно выстоять очередь, чтобы увидеть шедевр

Что известно о задержании Джастина Тимберлейка

В ночь с понедельника на вторник 18 июня правоохранители остановили в Саг-Гарборе автомобиль певца. Полиция сообщает, что артист проигнорировал знак "Стоп" и "не держался правой стороны проезжей части". В частности, он был настолько пьян, что после остановки автомобиля имел значительные проблемы с координацией. Поэтому его пришлось арестовать и доставить в отделение.

На магшоте Тимберлейка ярко заметны его красные стеклянные глаза, о чем свидетельствовали в судебных документах. Артист убеждал стражей порядка, что выпил только одно мартини, но его физическое состояние указывало на противоположное – певец едва держался на ногах и отказывался проходить тест на трезвость.

Джастин Тимберлейк после задержания стал звездой галереи. Американцам нужно выстоять очередь, чтобы увидеть шедевр

"Господин Тимберлейк был арестован, задержан и продержан в течение ночи для предъявления обвинения утром. Господину Тимберлейку было предъявлено обвинение в суде села Саг-Гарбор 18 июня 2024 года в 9:30 утра, откуда его отпустили под подпись о невыезде", – говорится в заявлении правоохранительных органов.

Тимберлейка освободили без внесения залога. В то время у него был текущий тур The Forget Tomorrow, с которым ездил по стране. Арест на более долгий срок мог испортить ему все планы.

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