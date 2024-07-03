Джастин Тимберлейк после задержания стал звездой галереи. Американцам нужно выстоять очередь, чтобы увидеть шедевр

Американский певец Джастин Тимберлейк, задержанный в июне из-за нарушения правил дорожного движения, стал звездой художественного искусства. Его магшот, разлетевшийся вскоре после инцидента, запечатлели на картине в стиле поп-арт. Фото артиста настолько стало интересным американцам, что те даже выстаивали очереди, чтобы на него взглянуть.

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В поселке Саг-Гарбор, рядом с Нью-Йорком, США, в галерее Romany Kramoris в уголке "спрятали" трехцветное изображение портрета певца. Как сообщает Page Six, в зале были непрерывные очереди, а люди то и делали, что фотографировали шедевр.

Из магшота сделать полноценную картину, подобно тех, что имела Елизавета II, решил художник Годфри Ломан. Он изготовил лимитированную серию. "Моя реакция была: "О, Боже!" Это прекрасно! Это просто прекрасно!" – сказала владелица галереи Романи Краморис о своей реакции, когда увидела портрет.

Известно, что художнику уже удалось продать две-три картины по цене 520 дол. (21 тыс. грн) каждая. Шедевры создали в стиле поп-арт и существуют они в трех цветах: зеленый, розовый и синий.

"Зеленый не мой любимый. Он выглядит немного болезненным, слишком много мартини на зеленом", – пошутила Краморис. В ее утверждении фигурирует мартини не просто так, ведь певец полиции рассказывал, что выпил "всего один бокал" этого алкогольного напитка.

С отсылкой к дате 18 июня, которая выпадает на ночь вторника, когда Тимберлейка арестовали, свою работу подписал художник – "Вечер вторника".

Галерея планирует показывать картины Джастина Тимберлейка на протяжении всего лета.

Что известно о задержании Джастина Тимберлейка

В ночь с понедельника на вторник 18 июня правоохранители остановили в Саг-Гарборе автомобиль певца. Полиция сообщает, что артист проигнорировал знак "Стоп" и "не держался правой стороны проезжей части". В частности, он был настолько пьян, что после остановки автомобиля имел значительные проблемы с координацией. Поэтому его пришлось арестовать и доставить в отделение.

На магшоте Тимберлейка ярко заметны его красные стеклянные глаза, о чем свидетельствовали в судебных документах. Артист убеждал стражей порядка, что выпил только одно мартини, но его физическое состояние указывало на противоположное – певец едва держался на ногах и отказывался проходить тест на трезвость.

"Господин Тимберлейк был арестован, задержан и продержан в течение ночи для предъявления обвинения утром. Господину Тимберлейку было предъявлено обвинение в суде села Саг-Гарбор 18 июня 2024 года в 9:30 утра, откуда его отпустили под подпись о невыезде", – говорится в заявлении правоохранительных органов.

Тимберлейка освободили без внесения залога. В то время у него был текущий тур The Forget Tomorrow, с которым ездил по стране. Арест на более долгий срок мог испортить ему все планы.

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