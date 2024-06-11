Почему короля Чарльза называют одним из самых успешных художников Великобритании. 5 фото картин, которые это подтверждают

Король Великобритании Чарльз III имеет хобби, о котором мало кто знает, – рисование. В молодые годы он часто ходил на природу и рисовал архитектуру и горы. Более того, даже в одну из поездок в Японию Чарльз III взял с собой мольберт и краски, чтобы воспроизвести красоту природы на бумаге. Из-за способности к рисованию и заработанных значительных сумм с продажи картин короля прозвали одним из самых успешных художников Великобритании.

Монарх умело владеет акварелью, а в других техниках и с другими красками его работы не найти. Еще с раннего детства Его Величество интересовался рисованием и даже воспроизводил своих родителей на холсте: королеву Елизавету II и принца Филиппа. Hello! пишет, что эти две картины удалось продать на аукционе за 46 тысяч фунтов стерлингов (2,37 млн. гривен).

В 2018 году во время еще одной продажи своих работ Чарльз III заработал 2 млн. фунтов стерлингов (103 млн. гривен). Что интересно, тогда он весь заработок пожертвовал в благотворительный фонд принца Уэльского.

Замок Мэй

Замок Мэй является одной из первых работ короля, датированная 1986 годом. Создана она с помощью акварели. Его Величество избрало именно это сооружение из-за того, что его очень любила Елизавета II.

Хайгроув

На полотне в 1998 году Его Величество запечатлел свой собственный дом – Хайгроув в Глостершире. Чарльз III попытался изобразить утопающий в зелени дворик, а посередине стояло кресло с синей подушкой.

Марки

В 1994 году творчество Чарльз III попало в целую серию памятных марок. Именно на ней можно увидеть виды Дерсингема, Норфолк.

Сандрингем

Король к деталям передал красоту дворца Сандрынгем в Норфолке. Он учел все тени, которые появлялись на здании во время заката, а на крыше даже развевался флаг.

Шотландия

Мрачный закат в Шотландии передал в картине Его Величества максимальное спокойствие благодаря затемненным оттенкам акварели и только одного здания посередине.

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