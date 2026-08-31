Джамала отказалась от продюсерского кресла Нацотбора на Евровидение 2027 и назвала неожиданную причину

Певица Джамала, победившая на Евровидении 2016 и тесно связанная с музыкальными конкурсами, не станет музыкальным продюсером Национального отбора на Евровидение 2027. Артистка заявила, что в этом году решила отказаться от участия во всех талант-шоу.

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Об этом Джамала рассказала в InstaStories, отвечая на вопрос подписчика. У нее с надеждой поинтересовались, станет ли артистка снова музыкальным продюсером Евровидения.

"Нет, в этом году я отказалась от всех шоу талантов. Но спасибо. Я действительно очень много вкладываю и отдаю, когда берусь за что-то подобное. Может, даже больше, чем нужно", – написала певица.

Стоит отметить, что Джамала на протяжении многих лет тесно связана с Евровидением. После своей победы на международном конкурсе в 2016 году она неоднократно выступала в качестве члена жюри Нацотбора.

В 2026 году артистка впервые взяла на себя другую важную роль – стала музыкальным продюсером Нацотбора. Джамала активно работала с участниками, проводила много времени на репетициях и показывала поклонникам, как готовятся финалисты.

Нынешний Нацотбор запомнился особенно сильной конкуренцией: финалисты продемонстрировали высокий уровень, а украинцы в соцсетях признавались, что им было сложно выбрать одного фаворита.

После победы LELÉKA на Национальном отборе 2026 Джамала не перестала поддерживать артистку. Она отправилась вместе с ней в Вену (Австрия), где помогала готовиться к выступлению на международной сцене, присутствовала на репетициях и поддерживала представительницу Украины.

Ранее OBOZ.UA писал, что в сети вспомнили эпическую реакцию России на триумф Джамалы и разгром Лазарева на Евровидении 2016.

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