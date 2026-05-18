'Победила Украина... Как это?!' В сети вспомнили эпическую реакцию России на триумф Джамалы и разгром Лазарева на Евровидении 2016

После победы Болгарии на Евровидении 2026 в сети снова вспомнили один из самых эмоциональных моментов в истории конкурса – реакцию российского эфира на триумф Украины в 2016 году. Тогда Джамала с песней "1944" сенсационно обошла фаворита букмекеров Сергея Лазарева, а российские ведущие буквально не могли поверить в результат.

В соцсети Threads распространили отрывок прямого эфира одного из российских радио, где комментаторы следили за объявлением баллов зрителей. На тот момент результаты Украины уже были известны – Джамала имела 534 балла и возглавляла таблицу. Россияне ждали оценки для Лазарева и были убеждены, что их представитель или победит, или хотя бы станет вторым.

Однако после финального подсчета оказалось, что Россия опустилась на третье место – ниже не только Украины, но и Австралии. Реакция в эфире стала вирусной из-за откровенного шока ведущих.

"Победила Украина. Как это? Я это не осознаю еще. Это невозможно", – говорили они в прямом эфире после объявления результатов.

Тогда российские медиа и фанаты восприняли поражение особенно болезненно. В 2016 году между Украиной и Россией уже продолжалось острое политическое противостояние, а сам конкурс сопровождался напряжением вокруг украинской представительницы.

Более того, из года в год участники шоу от Украины жаловались, что за пределами выступлений россияне пытались унизить или обесценить.

Что известно о победе Джамалы на Евровидении 2016

Песня "1944" была посвящена депортации советскими спецслужбами крымских татар. Джамала создала композицию на основе истории своей бабушки, которая пережила те события. В песне сочетались англоязычный текст и крымскотатарский припев со строками народной песни Ey, Güzel Qırım. Это была первая композиция в истории Евровидения с текстом на крымскотатарском языке.

В финале конкурса, который состоялся 14 мая в Стокгольме, Джамала выступила под номером 21 и получила 534 балла. Несмотря на то, что букмекеры до последнего прогнозировали победу Сергею Лазареву, украинская певица смогла обойти и Россию, и Австралию.

По результатам зрительского голосования Россия действительно была первой – Лазарев получил 361 балл. Украина имела 323 балла, а Польша – 222. Однако после добавления оценок национальных жюри итоговая таблица изменилась:

1 место – Украина (Джамала) – 534 балла

2 место – Австралия (Dami Im) – 511 баллов

3 место – Россия (Сергей Лазарев) – 491 балл

Именно Евровидение 2016 стало первым конкурсом, где баллы жюри и зрителей объявляли отдельно. Такая система сохраняла интригу до последних секунд.

