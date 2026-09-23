Дядя Жора назвал певицу, которую чаще всего приглашают на частные праздники, и раскрыл гонорары топ-звезд

Шоумен и владелец ивент-компании Дядя Жора (настоящее имя – Вадим Мичковский) назвал имя украинской артистки, которую люди чаще всего хотят видеть на своих частных торжествах. По его словам, в настоящее время безумно выросла в популярности Алена Омаргалиева.

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Артистка выпустила один за другим несколько вирусных хитов, поэтому публика постоянно приглашает ее выступить на мероприятиях. Об этом Дядя Жора рассказал в интервью BLIK.ua.

"Алена Омаргалиева сейчас в топе. Выпустила хит за хитом – несколько хитов подряд, и сейчас у нас постоянно о ней спрашивают. Особенно летом, когда сезон свадеб: то фестиваль, то массовое мероприятие, то еще что-то", – отметил шоумен.

Дядя Жора заговорил и о гонорарах украинских звезд, самыми дорогими среди которых остаются MONATIK, Верка Сердючка и Макс Барских. По словам знаменитости, топовые артисты зарабатывают не менее 20 тысяч долларов (примерно 896 144 гривен) за выступление на частном празднике, которое длится в среднем 45 минут.

А вот доходы артистов второго эшелона значительно ниже: "Начинающие – это от 3 000 долларов и выше. Бывает, что артист просто появляется с одной песней. Еще вчера, грубо говоря, было $1500, да еще и "давайте, я сделаю скидку". А тут песня взлетела – все, уже $3-4 тыс. Если есть песня, у которой где-то миллион просмотров на YouTube, она в ротации, ее уже знают – это один уровень. Но миллион – это еще довольно узкий круг. Если у песни более 10 млн просмотров – это уже "хит", который должен знать каждый второй-третий".

Как подчеркнул Дядя Жора, начало большой войны внесло существенные коррективы в ивент-бизнес. После 24 февраля 2022 года люди фактически отказались от развлечений, но со временем поняли, что нужно жить дальше, поэтому эта сфера возродилась. Правда, все мероприятия теперь проходят в гораздо более скромном формате.

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