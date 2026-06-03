Оля Цибульская подняла гонорар за проведение свадьбы и назвала свою 'космическую' цену: на это еще никто не согласился

Украинская певица Оля Цибульская поделилась, что очень сильно подняла свой гонорар за проведение свадьбы. По словам звезды, эта работа является действительно сложной и требует большого количества сил, поэтому за свою роль ведущей на празднике она просит "космическую" сумму 10-15 тысяч евро.

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Как отметила артистка, пока не нашлось молодоженов, которые согласились бы заплатить ей такой гонорар. Об этом Цибульская рассказала в проекте "Тур зірками".

"Я так навелась свадеб, что, честно скажу, в этом году отказывалась от заказов, потому что это сложно. Это по 8-9 часов на каблуках, с "подвешенным" языком, с открытым ртом. Поэтому сейчас я называю цену, на которую мало кто соглашается – 10-15 тысяч евро. Если кто-то согласится, тогда можно. Но пока никто не соглашается", – отметила исполнительница.

Кстати, что интересно, сама Оля Цибульская не устраивала полноценную свадьбу со своим мужем, предпринимателем Сергеем Грисюком. Как призналась певица, они с любимым думали устроить небольшую вечеринку для самых близких людей на важную дату, например, 30-ю годовщину отношений, но в итоге отказались от этой идеи.

"Недавно я слышала, как моя приятельница считала цену на свадьбу. И я подумала, что, возможно, лучше машину. Я хочу новую машину", – поделилась артистка.

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