Двукратная чемпионка по бальным танцам Елена Шоптенко, которая достигла "идеального веса", поразила новыми фото в бикини
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Украинская хореограф Елена Шоптенко вызвала восторг у поклонников фотографиями со своего летнего отпуска в хорватском городе Ровинь. Двукратная чемпионка по бальным танцам попозировала на живописном побережье в одном бикини, продемонстрировав эффектную фигуру.
Шоптенко, которая ранее рассказывала, что смогла достичь "идеального веса", похвасталась рельефными ногами, подтянутыми руками и плоским животом. Снимки с отдыха она опубликовала на своей личной странице в Instagram.
На фотографиях также можно заметить, что во время отпуска Елена Шоптенко отдала предпочтение естественному внешнему виду. Танцовщица не наносила на лицо плотный макияж и не делала особых укладок, чтобы не скрывать свою природную красоту.
Эффектными кадрами с побережья хореограф вызвала настоящий фурор в сети:
"Красавица!"
"Невероятная".
"Какая красота вокруг, и вы прекрасны".
"Удивительная".
Ранее Елена Шоптенко рассказывала, что добиться такой подтянутой фигуры ей удалось благодаря кардинальному изменению подхода к питанию. Хореограф начала соблюдать дефицит калорий, благодаря чему смогла сбросить лишние килограммы, но при этом не испытывала чувства недоедания.
"Наконец-то я почти достигла своего идеального веса. Чувствую себя энергичной, как никогда, добилась ремиссии своей розацэа (воспалительное заболевание кожи лица, которое проявляется покраснением, видимыми сосудами и высыпаниями. – Ред.). И все это в основном благодаря изменению пищевых привычек", – говорила танцовщица.
По словам Шоптенко, она ест три раза в день, однако выбирает блюда с достаточным количеством углеводов и правильным балансом жиров. Она сократила количество авокадо, яиц, орехов и сыров в своем рационе, вместо чего отдает предпочтение кашам, таким как булгур, гречка и киноа, после которых сохраняется чувство сытости.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что 58-летняя поп-звезда Кайли Миноуг, победившая рак груди, поразила подтянутой фигурой в купальнике.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!