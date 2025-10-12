В семье Софии Ротару тройное пополнение в один день: кто родился у близких звезды

В семье легендарной украинской певицы Софии Ротару – сразу два радостных события. Ее племянницы, певица Sonya Kay (настоящее имя София Хлябич) и Анна Ротару, стали мамами. 9 октября обе родили сыновей, поэтому семья пополнилась сразу тремя мальчиками.

Как рассказала "Главкому" сестра Софии Ротару и народная артистка Украины Аурика Ротару, дочь ее старшей сестры Лидии – певица Sonya Kay – родила двух мальчиков-близнецов.

Для нее и мужа это первый опыт отцовства. По словам артистки, 34-летняя София Хлябич рожала в Черновцах, где живет ее мама, Лидия Ротару.

Артистка никогда не афишировала личную жизнь и не делилась новостями о беременности.

В тот же день семейное счастье пришло и к брату Аурики Ротару – Анатолию. Его дочь Анна также родила мальчика. Таким образом, семья пополнилась сразу тремя малышами в один день. Анатолий Ротару, как и его младший брат Евгений, живет в родном селе Маршинцы Черновицкой области, откуда родом все представители большой семьи Ротару.

Кто такая Sonya Kay

Соня Кей (настоящее имя – София Сергеевна Хлябич) родилась 24 ноября 1990 года в Черновцах. Ее мать Лидия – сестра Софии Ротару, а отец работал художественным руководителем ансамбля "Черемош".

В 14 лет будущая певица переехала в Великобританию, где получила образование в Университете Кингстона по специальности "дизайн интерьеров". После возвращения в Украину начала музыкальную карьеру, дебютировав с песней "Дождь", а впоследствии – с хитами "Божевільна любов" и "Знаю, я твоя".

В 2017 году Соня Кей появилась в популярном сериале "Киев днем и ночью", где сыграла саму себя, а ее композиции вошли в официальный саундтрек. В 2018 году артистка выпустила первый мини-альбом и была номинирована на премию "Золотая жар-птица".

София Хлябич с 2020 года замужем за украинским хоккеистом Олегом Петровым. Свадьбу пара планировала сыграть в одном из самых дорогих ресторанов Киева. Но из-за смерти отца Софии торжество пришлось отменить.

