'Дворовая сплетница'. Макс Барских поставил под сомнение профессионализм психолога Холоденко и сделал заявление о своей тайной личной жизни

Певец Макс Барских резко высказался о психологе Наталье Холоденко после ее заявлений о его якобы романтических отношениях с режиссером Аланом Бадоевым. Артист поставил под сомнение ее профессионализм, сравнив поведение с "разговорами дворовой сплетницы", а также объяснил, почему годами скрывает личную жизнь от публики.

Видео дня

Об этом Барских сказал в видео, которое опубликовал в InstaStories. Скандал разгорелся после интервью Холоденко в подкасте Василия Тимошенко. Тогда психолог, говоря о пиар-романах в украинском шоу-бизнесе, намекнула, что Макса Барских и Алана Бадоева могут связывать романтические отношения.

Она заявила: "А Бадоев? Он живет всю жизнь с "туманами", а двое детей". В сети сразу поняли, что речь идет о Барских, ведь "Туманы" – одна из самых известных песен артиста.

Сначала певец коротко отреагировал на слова психолога, назвав ее "аферисткой" и "хайпожеркой". Впоследствии он записал более эмоциональное обращение, где подробно объяснил свою позицию.

"Мне интересно, в какой момент профессия психолога стала похожей на разговоры какой-то дворовой сплетницы, – заявил певец. – Она не знает меня лично, она не знает Алана лично. Просто разводить сплетни, как для профессионального психолога, мне кажется странным".

Барских также сказал, что после таких публичных высказываний у него возникли бы сомнения относительно того, стоит ли доверять такому человеку личные проблемы. По словам артиста, поведение психолога в медиапространстве не вызывает у него доверия.

"Это значит, что не один ваш секрет не останется секретом. И доверять такому человеку я бы точно не стал. Это больше похоже на какое-то инфо-цыганство, в котором она просто зарабатывает деньги", – сказал исполнитель.

Что Барских сказал о личной жизни

Макс Барских прокомментировал и постоянный интерес к своей личной жизни. Артист отметил, что сознательно не рассказывает о личном в соцсетях, ведь хочет сохранять личное пространство закрытым от посторонних.

"Я понимаю, что моя личная жизнь не так известна, поэтому она оставляет место для домыслов и сплетен, – объяснил певец. – Именно поэтому я никогда не делюсь своим личным в соцсетях, потому что я считаю, что личная жизнь является личной, чтобы оставаться такой".

Он также добавил, что его удивляет количество "экспертов", которые якобы что-то знают о нем со слов других людей или слухов. По словам артиста, подобные заявления он считает "полной чушью".

Не менее эмоционально на слова Холоденко ранее реагировал и Алан Бадоев. Режиссер заявил, что не понимает, "кто у нее может лечиться", и посоветовал людям "лучше слушать музыку", а не обращаться к таким специалистам.

Сама Наталья Холоденко после волны критики записала ироничные видео в соцсетях. В одном из них она обратилась к Барским и Бадоеву словами: "Боже, пацаны. Что вы переживаете? Всем всего хватит! Люблю вас". Также психолог заявила, что ее клиенты не просто ходят к ней, а "летают на частных бортах".

Ранее OBOZ.UA писал, что Оля Цибульская намекнула на сенсацию в личной жизни Ирины Билык. Певица может крутить роман со значительно младшим бойфрендом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!