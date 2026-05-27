Холоденко намекнула, что у Барских и Бадоева роман: звезды подняли шум и расставили точки над 'і'

В одном из недавних интервью украинский психолог Наталья Холоденко прошлась по личной жизни звезд отечественного шоу-бизнеса, в частности, не обошла вниманием певца Макса Барских и клипмейкера Алана Бадоева. Она намекнула, что знаменитостей якобы связывают романтические отношения, чем вызвала у них искреннее возмущение.

Барских и Бадоев довольно эмоционально отреагировали на громкое заявление Холоденко и дали понять, что ее слова не соответствуют действительности. Подробности скандала читайте в материале OBOZ.UA.

Что сказала Холоденко

Наталья Холоденко стала гостьей подкаста Василия Тимошенко, в ходе которого заговорила о пиар-романах в украинском шоу-бизнесе. Психолог отметила, что, по ее мнению, отношения между блогером Дашей Квитковой и ведущим Никитой Добрыниным якобы были заранее спланированными, несмотря на то, что экс-пара имеет общего ребенка. В этом контексте она вспомнила об Алане Бадоеве.

"А Бадоев? Он живет всю жизнь с "туманами", а двое детей", – сказала Холоденко.

Хотя психолог и не назвала конкретного имени, из контекста можно понять, что она намекнула на Макса Барских, ведь трек "Тумани" является одним из самых популярных в его репертуаре.

Реакция звезд

Первым прокомментировать слова Натальи Холоденко решил певец. Макс Барских вышел на связь в своих Instagram-stories, где обнародовал скриншот соответствующего подкаста, и откровенно назвал психолога "хайпожеркой".

"Надеюсь, нормальные люди не воспринимают серьезно эту аферистку, недопсихолога. Что оно мелет? Хайпожерка!", – написал артист.

Не менее эмоциональным был и Алан Бадоев. Клипмейкер обнародовал видео, где иронично отметил: услышал слова "величайшего" психолога Украины, после чего искренне надеется, что к ней никто не ходит на консультации.

"Кто у нее может лечиться? Я думаю, что не нужно к ней ходить, потому что она вас не вылечит. Лучше подписывайтесь на меня, на Макса, слушайте песни, смотрите хорошее творчество. Она вас и поддержит, и кукуху сохранит, и, скажем, от такого дерьма сохранит. А к ней не нужно. Я думаю, что она как-то придумает, как зарабатывать деньги", – высказался знаменитость.

