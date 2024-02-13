'Две головы с микрофонами': alyona alyona объяснила свой черный аутфит на Нацотборе-2024 и спровоцировала дискуссию

После победы рэперши alyona alyona в дуэте из Jerry Heil на Нацотборе на Евровидение-2024 фанаты просили изменить их образы с черного в более яркие цвета. Проблема заключалась в том, что певицы сливались с черным фоном сцены и были мало заметны. По словам alyona alyona, она, похоже, не планирует изменять total темный образ – называет это частью ее стиля.

Рэперша похвасталась в Instagram, что имеет очень много черных вещей в гардеробе и это ее способ выловить эмоции и чувства. В комментариях поклонники твердо стоят на предложении изменить аутфиты, ведь на сцене обе певицы в темной одежде выглядят как две головы без тела.

"Но я люблю его [черный цвет]. В моем гардеробе очень много черных вещей. Я люблю черные худи, курточки, а также черную обувь. Это часть моего стиля. Для меня черный цвет – это также возможность выразить свои эмоции и чувства. Он в целом многое символизирует и эти вещи необязательно отрицательные", – объяснила звезда.

Впрочем, как мы уже отмечали, не всем поклонникам пришелся по душе выбор цвета для образа. "Я люблю черный и одежду мне нравится, но на том фоне вас было просто не видно. 2 головы с микрофонами", – написала одна из комментаторов.

Некоторым интернет-пользователям не понравилась многослойность образа рэперши: "Как по мне, то дело не в цвете. На вас здесь немного многовато всего. Во время вашего выступления, я думала, что вот сейчас она сбросит ту плащ-палатку и будет вау эффект. А черный... Цвет как цвет. Графический, глубокий", "Мне черный цвет это ок, но, пожалуй, я бы сняла плащ. Пусть будет черный, но немного меньше объема".

Многие поклонники заметили своеобразную траурность для "светлой" песни: "Я тоже люблю черный, но под эту песню ваши с Джерри образы воспринимались траурно... Почему-то действительно к этой песне хочется увидеть вас в светлом", "Мне кажется что под такую песню на Евровидение должен быть белый цвет, если же мы поем о чем-то святом", "Мне кажется, что раз песня светлая, то и образы должны быть светлыми".

Как сообщал OBOZ.UA, продюсер Игорь Кондратюк прокомментировал голое фото alyona alyona, из-за которого в сети появилось много клеветы на рэпершу. В частности, он также объяснил, почему она не вылаживает постоянно благотворительное сборы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!