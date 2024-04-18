Два разных мира. Как выглядит младшая сестра Виктории Бекхэм, работающая парковщицей и избегающая публичности

Младшая сестра певицы и дизайнера Виктории Бекхэм Луиза Адамс поздравила знаменитость с 50-летием, которое звезда праздновала 16 апреля. Родственницу артистки не часто можно увидеть на публике, ведь в отличие от бывшей участницы Spice Girls, она не любит излишнего внимания.

На своей Instagram-странице Луиза показала фото с Викторией. На снимке сестры выглядели очень похоже и сияли в окружении самых родных, пишет HELLO.

Женщины имеют близкие и теплые отношения. Бекхэм помогала сестре организовывать свадьбу, была с ней рядом в трудные времена после развода. В своем аккаунте Луиза часто публикует фотографии со звездной сестрой, включая милые детские снимки.

Как известно, Луиза младше звездной сестры почти на два года. И хотя они похожи внешне, их жизни кардинально отличаются. Адамс не имеет никакого отношения к шоубизу. В начале 2010-х она открыла свой магазин одежды, но быстро прогорела.

Неудачи постигли женщину и в личной жизни. В 2002 году она вышла замуж за директора компании по производству мобильных телефонов, но через пять лет пара развелась. Вскоре Луиза встретила новую любовь – менеджера по коммуникациям Даррена Флуда, однако они были вместе до 2014 года.

Сейчас Адамс сама воспитывает четырех детей. В 2021 году папарацци заметили ее на новом месте работы. Она устроилась парковщицей в COVID-центре в Эссексе, зарплата женщины была 13 долларов (515 гривен) в час. В настоящее время неизвестно, где работает Луиза.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как Дэвид Бекхэм показал уникальные кадры из жизни жены, которой исполнилось 50 лет, упомянул и о Rolls-Royce. Детальнее – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!