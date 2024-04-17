Смех сквозь слезы. Дэвид Бекхэм показал уникальные кадры из жизни жены, которой исполнилось 50 лет, вспомнил и о Rolls Royce

Известный футболист Дэвид Бекхэм мило поздравил фото и видеоподборкой с Днем рождения любимую жену, певицу, модель и модельера Викторию Бекхэм, которой 17 апреля исполнилось 50 лет. В смешное видео даже попала фотография со знаменитым Rolls Royce отца именинницы, о котором она вспомнила во время интервью, говоря о "рабочем классе" своей семьи.

Футболист начал подборку с детского видео своих двух старших сыновей – Бруклина и Ромео, поздравлявших маму с Днем рождения. В Instagram он призывал любимую оглянуться назад и вспомнить все, чего она добилась в жизни.

"С днем рождения мою прекрасную жену... Когда ты направляешься в этот День рождения, ты должна оглянуться назад и гордиться тем, чего ты достигла, добилась и построила, Posh Spice, бизнес-вумен и, конечно, жена капитана Англии. Но твой самый большой успех – это твои дети. Ты направляешь их, любишь их и учишь их... Они любят тебя не передать словами, мы все тебя так любим. Имей особый день, ты заслуживаешь всего этого", – подписал он.

Фоново играла символическая песня "More than a woman" (на русском "Больше, чем женщина") легендарной британской группы Bee Gees. В частности, в ролике-поздравлении прозвучала фраза "Будь честной", которую Дэвид Бекхэм произносил во время записи интервью певицы. Он иронически ее вставил именно во время показа фотографии, где будущая модель с сестрой Луизой позировала у Rolls Royce своего отца.

Именно эта марка автомобиля получила важное значение для семьи, ведь во время интервью Виктории Бекхэм для сериала "Бекхэм" мужчина заставил ее вспомнить уровень жизни семьи Адамс (Виктория Бекхэм до брака носила фамилию Адамс). Модель рассказывала, что родилась в обычной семье рабочего класса, но когда это услышал футболист, он ворвался в комнату и заставил сказать, автомобилем какой марки отец вез ее в школу. Тогда певица пыталась уйти от ответа, но все же решилась сказать, что семья имела машину класса люкс.

В приветственное видео попало множество детских фото, смешные видео со времен поп-карьеры участницы Spice Girls и элегантные кадры настоящего.

Дети Виктории Бекхэм также публично поздравили маму в соцсетях. 25-летний Бруклин поделился на своей странице детским фото, где сидит на руках певицы и пробует банан. "С днем рождения, мама. Целую, люблю тебя очень сильно. Надеюсь, у тебя будет самый замечательный день", – написал он.

19-летний Круз также опубликовал свое детское фото с Викторией Бекхэм, на котором она вела юношу за ручку, а тот показывал всем свою игрушку. "С Днем рождения, мама. Люблю тебя очень сильно", – коротко поздравил он.

22-летний Ромео выбрал более свежее фото с мамой. "С днем рождения, мама. Спасибо тебе за все. Желаю, чтобы у тебя был самый лучший день. Люблю тебя", – написал парень.

В свою очередь, Виктория Бекхэм отрефлексировала в Instagram относительно людей, которые помогли ей быть такой, какой она стала. "Семья – это все... Я бы не была тем, кем я являюсь сегодня без моего прекрасного мужа, замечательных детей и родителей!" – подписала звезда подборку своих детских фото.

Свой День рождения звезда, вероятно, будет праздновать в пентхаусе в Майами, США, почти за 30 миллионов долларов. Как сообщает Daily Mail, дом в основном используется как временная дислокация семьи, когда Дэвид Бекхэм работает со своей футбольной командой "Интер Майами". Просторный пентхаус включает в себя пять спален, роскошный бассейн и даже собственную вертолетную площадку на крыше.

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