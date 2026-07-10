Дома грязно, еды нет, жена в театре: Маричка Падалко рассказала о скандале с мужем-воином, вернувшимся с войны

Телеведущая Маричка Падалко рассказала о громкой семейной ссоре с мужем-военнослужащим Егором Соболевым, которая произошла 14 мая после массированного российского обстрела Киева. В тот вечер Соболев вернулся с фронта и застал дома беспорядок, пустой холодильник, а жены не было дома – она вместе с дочерьми пошла в театр.

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По словам Падалко в интервью Маше Ефросининой, именно это стало поводом для тяжелого разговора, который обнажил накопившиеся за годы войны переживания.

По словам журналистки, в тот день после массированного российского обстрела Киева она почти не спала, утром записывала тяжелое интервью с Василисой Фроловой, проводила запланированные мероприятия, а вечером вместе с дочерьми отправилась в Молодой театр на спектакль. Между тем продукты были заказаны только на поздний вечер, а дома царил беспорядок.

Однако Егор Соболев неожиданно приехал раньше, чем планировалось. Вместо жены он застал пустую квартиру, разбросанные вещи и отсутствие ужина. По словам Падалко, муж сделал для себя болезненный вывод: "Меня не ждут".

Телеведущая призналась, что сначала даже не поняла, почему ситуация настолько задела мужа.

"Я думала: "Боже, я такая молодец, я пережила обстрелы, записала интервью, провела мероприятие, поддерживала социальную жизнь со своими подругами... Ну да, приехал муж. Я говорю: "Извини, но ты же не из плена вернулся". А он отвечает: "Но я же не из офиса приехал. Все-таки я приехал с войны", – вспомнила Падалко.

По ее словам, именно тогда у мужа "взорвалось" все, что накапливалось годами. Она осознала, что гражданским людям сложно до конца понять переживания тех, кто ежедневно находится на фронте.

Падалко также рассказала, что раньше переживала так называемое "преждевременное скорбление". Ведущая объяснила, что на втором году полномасштабной войны начала бессознательно готовить себя к худшему сценарию, пытаясь стать максимально независимой от мужа. Она реже писала ему сообщения, больше погружалась в собственную жизнь и круг общения, чтобы, как ей тогда казалось, легче пережить возможную утрату.

Впрочем, для военного это выглядело совсем иначе: "Он говорит, что семья и внимание жены – это едва ли не единственное, что тебя там держит. Это самое важное, когда ты задаешь себе вопрос: "А ради чего я там?" Первое, о чем ты думаешь, – это твоя семья и жена".

Напомним, журналист и бывший народный депутат Егор Соболев еще до начала полномасштабного вторжения подписал контракт с ВСУ, а 24 февраля 2022 года встал на защиту Украины. Он участвовал в освобождении Киевской области, а впоследствии воевал на востоке и юге страны.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом году в ряды Сил беспилотных систем ВСУ также вступил 18-летний сын супругов Михаил Соболев. Маричка Падалко рассказывала, что после мобилизации сын, несмотря на все трудности службы, стал счастливее, ведь наконец-то почувствовал, что находится там, где должен быть.

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