Маричка Падалко поделилась новостями о сыне-военном, который мобилизовался в 18 лет: стал счастливее

Известная телеведущая Маричка Падалко поделилась, как изменилась жизнь ее сына после мобилизации. Михаил подписал контракт с ВСУ в 18 лет – сразу после первого курса Национального университета "Киево-Могилянская академия". По словам тележурналистки, служба внутренне укрепила парня и сделала счастливее.

Об этом Падалко рассказала в интервью OBOZ.UA. Сейчас в рядах ВСУ находится и ее муж – журналист и бывший народный депутат Егор Соболев.

По словам Падалко, ее родные не слишком многословны, а вытянуть что-то из сына о пребывании на войне — задача не из простых: "Мои ребята очень немногословны. Вытянуть что-то из сына – вообще задача не из простых. Он очень сосредоточен на том, что делает, очень требователен к себе и убежден, что пока недостаточно сделал всего для победы. Именно поэтому не хочет, чтобы мы упоминали о нем публично. По его убеждению, любое распространение имени в медиа должно соответствовать реальному вкладу. Поэтому мы говорим о нем немного. Он хочет быть Михаилом Соболевым – не нашим сыном. И мы это уважаем".

Телеведущая признается, что после мобилизации заметила в сыне внутренние изменения: "Какие перемены в нем точно вижу – это то, что с тех пор, как он мобилизовался, стал счастливее. Потому что до 18 лет его не покидало ощущение, что он не там, где должен быть. Ему очень болело, что он в стороне. А сейчас чувствую – он на своем месте. Там, куда стремился все годы, с тех пор как началась большая война".

Ранее семья имела правило ежедневно выходить на связь в определенное время, однако сейчас от него отказались: "Этого правила уже нет – просто потому, что не совпадают наши графики. Теперь поддерживаем связь в переписке: каждый пишет, как он, что у него произошло за день".

Падалко также рассказала, какие изменения за годы войны коснулись ее мужа: "Как изменился Егор? Мне кажется, он – самый стойкий в нашей семье. Иногда даже ловлю себя на мысли, что это не я всех успокаиваю и поддерживаю, а он – нас и меня в частности. Наш внутренний месседж очень перекликается с мыслью из фильма "200 метров до Авдеевки" Мстислава Чернова. Там между бойцами звучит сильная фраза: "А если это не вся наша жизнь?". С тех пор как я приняла эту мысль – что война не является всей нашей жизнью, стало значительно легче. Я перестала жить в режиме ожидания. Ничего не ждать – просто жить нынешним днем. Единственный срок, который позволяю себе считать, – это двухлетний контракт сына. Это единственное, что можно постичь, позволить себе о чем-то помечтать. Все остальное – вне планирования".

