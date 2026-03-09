Дом Рианны в Беверли-Хиллз обстреляли из винтовки: певица была внутри

Дом барбадосской певицы Рианны в Беверли-Хиллз (Калифорния, США) обстреляли из винтовки, когда артистка находилась внутри. Полиция Лос-Анджелеса подтвердила, что на место происшествия выехали после сообщения о стрельбе днем 8 марта.

По данным правоохранителей, подозреваемую женщину около 30 лет уже задержали. Как сообщает BBC, во время инцидента никто не пострадал, однако один из выстрелов пробил стену особняка, где певица проживает вместе со своим партнером, рэпером A$AP Rocky, и их тремя детьми, самый маленький из которых родился в сентябре 2025-го.

По данным американских медиа, во время инцидента Рианна находилась дома. Пока неизвестно, были ли в доме ее возлюбленный и дети. Представители певицы публично не комментировали событие.

Как сообщает полиция в The Los Angeles Times, сигнал о стрельбе поступил примерно в 13:15–13:21 по местному времени. По предварительным данным, женщина остановилась на автомобиле напротив ворот поместья в Беверли-Хиллз и открыла огонь в сторону дома. Правоохранители зафиксировали от семи до примерно десяти выстрелов.

Часть пуль попала в ворота особняка, а по меньшей мере одна пробила стену здания. Также сообщается о повреждении дома на колесах, припаркованного на территории поместья.

После стрельбы подозреваемая скрылась на автомобиле, пишут в Lad Bible. По информации полиции, это была белая Tesla Model 3, которая поехала на юг. Вскоре ее заметили полицейские с вертолета и проследили до парковки торгового центра в районе Шерман-Оукс.

Женщину задержали примерно через полчаса после вызова на линию 911. Во время обыска автомобиля правоохранители изъяли штурмовую винтовку и гильзы от патронов.

