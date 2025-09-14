УкраїнськаУКР
Жена Брюса Уиллиса рассказала о самочувствии смертельно больного актера и призналась, почему чувствует себя лучше после его переезда в другой дом

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
3 минуты
1,1 т.
Жена голливудской звезды Брюса Уиллиса, Эмма Хеминг, откровенно рассказала об изменениях в жизни их семьи после того, как актер переехал в другой дом. Решение было принято в связи с прогрессированием его болезни – лобно-височной деменции, диагностированной в 2023 году. Это редкое неврологическое заболевание постепенно забирает у человека способность к общению, влияет на личность и когнитивные функции.

По словам Хэминг, переселение актера стало "одним из самых трудных, но правильных шагов". В интервью для The Sunday Times она призналась, что сначала чувствовала себя виноватой, но впоследствии поняла, что это решение принесло облегчение и ей, и детям, и самому Брюсу.

В частности, хоть болезнь прогрессирует, актер все еще активен и демонстрирует жажду жизни.

Теперь за ним круглосуточно ухаживает профессиональная команда, а Эмма получила возможность "снова быть его женой, а не только опекуном".

Супруги в браке уже 16 лет, они воспитывают двух дочерей – 13-летнюю Мейбл и 11-летнюю Эвелин. По словам матери, девочки адаптировались к болезни отца: они часто приходят к нему после школы, проводят время в саду.

"Им трудно, они скучают по нему, но у них есть собственный способ быть рядом. Это нежность, которую нельзя описать словами", – поделилась Эмма.

В то же время жена актера подчеркнула, что переезд позволил Брюсу сохранить немного независимости. Он продолжает встречаться с друзьями, а каждую пятницу участвует в "мужских тусовках". Для близких это стало возможностью общаться с ним без постоянного контроля Эммы и без ощущения бремени, которое раньше ложилось на плечи всей семьи.

Эмма также откровенно рассказала, что для нее лично этот этап стал испытанием. Она призналась, что чувствовала себя одинокой и перегруженной после постановки диагноза, ведь врачи практически не предоставили ей ни поддержки, ни четкого плана действий.

"Я была благодарна за диагноз, но то, что нас отправили домой без всяких рекомендаций, было травматично", – сказала она. Тогда женщина начала самостоятельно искать информацию в интернете и общаться с другими семьями, которые столкнулись с подобным.

Переезд во второй дом, по словам Хеминг, стал "подарком для всей семьи". Теперь они приходят к Брюсу на завтраки и ужины, вместе смотрят фильмы или просто проводят время на свежем воздухе.

"Это место полно тепла, заботы и смеха. Приятно видеть, что друзья Брюса продолжают приходить к нему, даря ему радость и жизнь", – подчеркнула супруга актера.

По данным Daily Mail, состояние актера в последнее время значительно ухудшилось: он иногда уже не узнает знакомые лица. В то же время его большая семья сплотилась вокруг – рядом с ним постоянно находятся и нынешняя жена, и бывшая Деми Мур, а также все его пятеро детей. По словам инсайдеров, Уиллис "светится", когда видит своих дочерей.

Как ранее рассказывал OBOZ.UA, сейчас состояние Брюса Уиллиса заметно ухудшилось. Актер нуждается в постоянном уходе, ведь не может ходить без посторонней помощи или поддерживать разговор.

