Рианна родила дочь, которую назвали в честь отца: что за необычная традиция с именами существует в ее семье

Американская певица барбадосского происхождения Рианна и рэпер A$AP Rocky в третий раз стали родителями. Пара поделилась радостной новостью с фанатами: у них родилась дочь. Это первая девочка в семье, ведь ранее у звездных супругов появилось двое сыновей.

О рождении ребенка Рианна сообщила в Instagram, опубликовав пост с именем новорожденной – Роки Айриш Майерс (Rocki Irish Mayers). Девочка появилась на свет 13 сентября 2025 года.

Рианна не раскрыла детали родов, ограничившись лаконичным объявлением. Фаны сразу засыпали пост поздравлениями, отмечая, что имя дочери продолжает семейную традицию – как и у братьев, оно начинается на "R".

Традиция "R": все дети названы на букву "Р"

Главной особенностью имяобразования в звездной семье является то, что все имена детей начинаются на букву "Р". Это правило уже распространяется на троих детей:

  • Роки Айриш Мейерс (Rocki Irish Mayers) – новорожденная дочь. Ее назвали в честь отца – Асапа Рокки (настоящее имя – Раким Ателастон Майерс), что является очень милым жестом.
  • RZA Athelston Mayers (Риза Ателастон Майерс) – старший сын, родился в мае 2022 года. Его имя стало данью уважения к лидеру хип-хоп группы Wu-Tang Clan.
  • Riot Rose Mayers (Риот Роуз Майерс) – младший сын, появился на свет в августе 2023-го.
Пара, которая начала встречаться в 2020 году, неоднократно говорила о желании иметь большую семью. Эта новость стала приятным сюрпризом для поклонников, ведь певица долгое время держала беременность в тайне.

Ранее OBOZ.UA писал, что ASAP Rocky случайно раскрыл пол ребенка еще в июле. Он внезапно проговорился, что пара ждет девочку. Артист отнюдь не планировал делать сенсационные заявления о будущем пополнении, поэтому попытался быстро изменить направление разговора.

