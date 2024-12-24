Дочери Брюса Уиллиса и Деми Мур сделали предложение: невеста показала обручальное кольцо и любимого. Фото

Дочь голливудских актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса, который болен на лобно-височную деменцию, Таллула Уиллис рассказала о кардинальных изменениях в своей личной жизни. Избранник наследницы звезд, музыкант Джастин Эйси сделал ей предложение руки и сердца.

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Радостной новостью 30-летняя актриса поделилась на своей странице в Instagram. Она не была слишком многословна в комментариях к фотографиям, поэтому коротко описала свои чувства одним словом: "Навсегда".

Для того чтобы сделать предложение любимой, Джастин Эйси организовал романтическую атмосферу. Музыкант украсил пол комнаты большим количеством лепестков роз, а из свечей сформировал дорожку, которая привела избранницу к нему. Он запечатлел праздничные декорации на видео, где коротко сказал: "Мы это сделали".

Кроме того, Таллула Уиллис показала мерцающее кольцо, которое получила от любимого. Она обнародовала фото, где держит жениха за руку, а на ее безымянном пальце виднеется массивное украшение с драгоценными камнями. На другой фотографии можно увидеть, что пара сняла трогательный момент своего поцелуя после признания.

Пользователи сети искренне обрадовались таким новостям, поэтому поздравили Таллулу Уиллис и Джастина Эйси с важным шагом в отношениях.

"Поздравляю! Я так рада за вас".

"Какое замечательное предложение провести всю жизнь вместе. Очень счастлив вас обоих!"

"Пусть ваша любовь живет очень долго! Я так рада за вас!"

Ранее OBOZ.UA рассказал, что семья Брюса Уиллиса показала редкие фото с "крепким орешком", у которого деменция.

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