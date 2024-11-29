Семья Брюса Уиллиса показала редкие фото с 'крепким орешком', у которого деменция

Таллула Уиллис, младшая дочь актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса, показала свежее фото с отцом, больным лобно-височной деменцией. На снимке девушка и ее сестра Скаут Уиллис сидят рядом со звездным папой.

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Семья собралась вместе, чтобы отпраздновать День благодарения, который в США отмечают в четвертый четверг ноября. На фотографии, которую Таллула опубликовала в Instagram, в руках Брюса можно увидеть табличку, где написано "Лучший в мире отец". "Благодарны", – отметила дочь звезды "Крепкого орешка" в сообщении.

Напомним, о болезни Уиллиса стало известно весной 2022 года. Сначала актеру поставили диагноз афазия – это расстройство, влияющее на коммуникацию человека. Вторая жена актера Эмма Хеминг рассказала в одном из интервью о первом симптоме, который сигнализировал о деменции любимого. Как оказалось, знаменитость стал заикаться. В том же году Брюс заявил о завершении актерской карьеры.

Уже в 2023-м стало известно, что Брюс страдает неизлечимой болезнью – лобно-височной деменцией (ЛВД), которая поражает память и изменяет поведение человека. Семья Уиллиса, в том числе дочь и первая жена актера Деми Мур, поддерживают его и время от времени делятся с поклонниками новостями о состоянии здоровья звезды. Как рассказывали родные знаменитости, он больше не может читать книги, хотя раньше увлекался литературой. Брюс все еще узнает своих близких, а также радуется встречам с маленькой внучкой.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как болезнь сменила Брюса Уиллиса и что известно о его состоянии: был секс-символом 90-х.

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