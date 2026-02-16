Дочь Умы Турман и звезда 'Очень странных дел' вышла замуж в День святого Валентина: кто стал ее мужем

Дочь Умы Турман и Итана Хоука, актриса Майя Хоук, известная по роли Робин Бакли в сериале "Очень странные дела", вышла замуж в День святого Валентина. Ее избранником стал певец и автор песен Кристиан Ли Хадсон.

Свадьба состоялась 14 февраля в Нью-Йорке, США, в кругу семьи и друзей. 27-летняя актриса и 35-летний музыкант сказали друг другу "да" во время церемонии, о которой не знали в публичной плоскости. На празднике присутствовали звездные родители невесты, а также ее коллеги из "Очень странных дел", сообщает People (посмотреть свадебные фото можно по ссылке).

Для свадьбы Майя выбрала лаконичное белое платье без рукавов с закрытым верхом и пышной многослойной юбкой. Легкие волны ткани создавали объем и движение при ходьбе.

Образ она дополнила светлой обувью с острым носком и минималистичным букетом из белых цветов и зелени. Поверх платья актриса накинула оверсайз-пальто с перьями.

Кристиан Ли Хадсон появился в классическом смокинге с белым жилетом поверх рубашки. Образ дополнила черная бабочка на шее.

Мать невесты, 55-летняя Ума Турман, выбрала светло-голубое платье с соответствующей обувью, а Итан Хоук пришел в полностью черном ансамбле. Бывшие супруги Турман и Хоук состояли в браке с 1998 по 2005 год.

На свадьбе был и брат Майи – Левон Хоук.

О помолвке пары стало известно в прошлом году. Кристиан Ли Хадсон подтвердил, что Майя является его невестой, во время интервью SoCal Sound Session. В апреле актрису заметили с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце на Манхэттене.

В том же месяце пара впервые вместе появилась на красной дорожке – на премьере спектакля John Proctor Is the Villain в Нью-Йорке.

Майя и Кристиан познакомились во время работы над музыкой. Музыкант сотрудничал с ней над альбомом Chaos Angel 2024 года.

