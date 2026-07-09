Дочь Скрябина открыла еще один бизнес в Киеве: вдова певца рассказала, как стала первой пациенткой и почему выглядела как "алкоголичка"

Дочь Кузьмы Скрябина Мария-Барбара Кузьменко открыла в центре Киева собственную клинику эстетической медицины и дерматологии. Во время открытия врач призналась, что решиться на новый бизнес в военное время было непросто, а ее мама, вдова музыканта Светлана Бабийчук, рассказала, что стала первой пациенткой дочери и даже пошутила, что после первых процедур иногда походила на "алкоголичку".

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По словам Барбары Кузьменко в интервью "Люкс ФМ", открытие клиники стало для нее непростым шагом, ведь реализовывать такой проект пришлось во время войны, когда во время ремонта происходили отключения электричества и постоянные российские обстрелы.

"Решиться было, на самом деле, очень сложно, так как мы живем в очень непростое время. А клиника – это не только красота и медицина, это еще и очень большая ответственность. Во время ремонта были отключения электричества, постоянные обстрелы, конечно, все это доставляло много переживаний", – поделилась она.

Особенно трогательными стали слова матери Барбары – Светланы Бабийчук. Она призналась, что именно ей пришлось стать первой пациенткой дочери, когда та только начинала работать с инъекциями красоты.

"Мне пришлось стать ее первой пациенткой. Поэтому у меня было много всего на лице, и я порой походила на алкоголичку. Ей же нужно было на ком-то из своих попробовать, как делаются первые уколы", – с юмором вспомнила вдова Кузьмы Скрябина.

Впрочем, по ее словам, результат превзошел ожидания. Светлана рассказала, что дочь помогла ей избавиться от розацеа – хронического заболевания кожи, которое беспокоило ее в течение длительного времени.

"Сейчас я за эстетику. У меня была розацеа, а сейчас ее совсем нет. И это первое, что вылечила моя дочь", – сказала она.

Напомним, Мария-Барбара Кузьменко – единственная дочь Андрея Кузьменко и Светланы Бабийчук. Она живет в Киеве, работает врачом-дерматологом, косметологом и трихологом. Решение посвятить себя медицине она приняла еще в подростковом возрасте после многолетней борьбы с проблемами кожи. Именно тогда отец помог найти специалиста в Праге, которая лечила ее по принципам доказательной медицины.

Новая клиника стала уже вторым бизнес-проектом Барбары. Ранее вместе с семьей она открыла в столице кофейню-пекарню, которая стала воплощением давней мечты Кузьмы Скрябина. Заведение украшено фотографиями музыканта и цитатами из его песен и стало местом, куда часто приходят поклонники легендарного артиста.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в сети появилась редкая фотография звёзд "Территории А", сделанная почти 30 лет назад, на которой запечатлены Ирина Билык, Кузьма Скрябин, Виктор Павлик, группа "Аква-Вита" и другие украинские артисты того времени.

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