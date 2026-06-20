От самого красивого человека мира до актрисы с "лицом Гринча": что сделала с собой Николь Кидман, которая оказалась поклонницей "русского мира"

20 июня голливудской актрисе Николь Кидман исполнилось 59 лет. Звезда, которая недавно публично рассыпала комплиментами в адрес российской культуры, посвятила большую часть своей жизни съемкам в разножанровых кинопроектах, поэтому поклонники имели возможность наблюдать за ее трансформациями, особенно во внешности. В свое время артистку называли самым красивым человеком в мире, однако сейчас ее нередко критикуют за слишком "переделанное" лицо.

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Во время публичных выходов Николь Кидман заметно, что она пытается убрать со своей кожи признаки старения, однако откровенно говорить о том, к каким процедурам прибегает, обычно отказывается. Как актриса изменила свою внешность, смотрите в материале OBOZ.UA.

Громко заявить о себе в киноиндустрии Николь Кидман смогла в конце 1980-х годов, сыграв главную роль в фильме "Мертвый штиль". С тех пор она постепенно стала появляться на публичных мероприятиях и, соответственно, привлекать внимание фотографов. На снимках актрисы в молодости видно, что раньше она не была блондинкой, у нее не было пухлых губ и очень выразительных скул.

В 2002 году журнал People назвал Кидман самым красивым человеком в мире. Актриса получила такой "титул" в возрасте 34 лет и, как предположил пластический хирург Гэри Линков, примерно в этот период начала вносить первые изменения в свое лицо. По словам эксперта, трансформацию она начала с увеличения губ, а на более радикальные шаги для достижения "идеальной внешности" решилась после 40.

С годами публика начала замечать, что черты лица Николь Кидман стали как будто более выразительными, кроме того, на ее лице почти нет морщин. Однако сама знаменитость избегает каких-либо комментариев относительно пластической хирургии или, по крайней мере, косметологических процедур, а в последний раз высказывалась на эту тему в 2011 году.

"Я пробовала многое, но, кроме спорта и правильного питания, большинство вещей не дают никакого эффекта. Я делала ботокс. Мне не понравилось, как выглядело мое лицо после этого. Теперь я уже им не пользуюсь. Я снова могу двигать лбом!", – говорила знаменитость.

Представить, как могла бы выглядеть Николь Кидман без "косметических процедур", можно, взглянув на фото ее сестры Антонии. Как подчеркнул украинский блогер, в молодости они были очень похожи, чего нельзя сказать о нынешнем времени. Антония Кидман выбрала естественное старение без фанатичных попыток улучшить внешность, тогда как ее звездная сестра пошла по другому пути, из-за чего ее лицо стало напоминать внешность персонажа Гринча.

Однако изменения во внешности не единственная причина, по которой актрису обсуждали в сети. В начале мая "вирусным" стало интервью Николь Кидман, которому на тот момент уже был около месяца, а именно фрагмент, где она рассказывала о своем увлечении русской литературой в юности.

"Я просто была влюблена в русских. У меня был список из 100 книг, которые должен прочитать каждый, я начала с Достоевского, потом перешла к Толстому. И вот так я увлеклась русскими", – призналась знаменитость.

Более того, как вспомнила Кидман, прочитав "Войну и мир" Льва Толстого, она захотела увидеть места, связанные с романом. Актриса побывала в Санкт-Петербурге, а полученный опыт назвала частью своего творческого становления. Когда россияне услышали эти слова голливудской звезды, взорвались положительными эмоциями, тогда как украинцы упрекнули ее в игнорировании современного контекста войны.

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