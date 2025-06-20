Бросила вызов старению и пожалела: почему Николь Кидман в 58 лет 'больше не похожа на себя' и какую зависимость ей приписывают фанаты

Голливудская актриса Николь Кидман, которой 20 июня исполнилось 58 лет, вызвала волну недоумения и беспокойства после своего появления на премьере сериала "Эмигранты" (Expats) от Amazon Prime Video. Поклонники, увидев новые фото звезды, признали: она больше не похожа на себя.

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В соцсетях сразу появились комментарии о неузнаваемом лице, злоупотреблении инъекциями и даже предположения о психологической зависимости. Как отмечает издание Marca, многие выразили сожаление из-за того, что актриса потеряла свою естественную мимику и, как следствие, возможность эмоционально играть на экране. "Что происходит с лицом Николь Кидман? Дело не в старении, она просто больше не похожа на себя", – написал один из поклонников звезды.

На протяжении десятилетий Николь Кидман считалась символом элегантности, утонченности и женской силы. Ее фарфоровая кожа, высокие скулы и нежные черты лица стали узнаваемыми во всем мире. Но с начала 2000-х поклонники начали замечать постепенные изменения. Еще в 2011 году актриса отрицала, что пользовалась ботоксом. Однако впоследствии сама призналась в интервью TV Movie, что "попробовала, но не понравилось". Впрочем, судя по новым фото, попытки остановить время продолжаются – и растут.

По словам фанатов, Кидман давно переступила черту. Люди замечают, что из-за многочисленных инъекций ее лицо потеряло живую мимику, а глаза выглядят меньше – это может быть следствием неудачной блефаропластики. Кроме того, появилась отечность, которая искажает пропорции.

Ранее таблоид Daily Mail обращался к ведущим пластическим хирургам, которые оценили последний вид актрисы. Врач из Беверли-Хиллз Дипак Дугар подтвердил, что Кидман, скорее всего, использует инъекции ботокса в области шеи, лазерную подтяжку кожи, а также использует нейротоксины для уменьшения морщин. Уход за кожей, по словам врача, тоже играет роль – актриса, вероятно, применяет средства с ретинолом, салициловой кислотой и керамидами.

Другой эксперт – Сэм Ризк из Нью-Йорка – считает, что молодой вид Кидман является результатом сложной комбинации процедур: глубокой подтяжки лица, ультразвуковой терапии, верхней и нижней блефаропластики и височной подтяжки.

Фанаты и кинокритики уже обратили внимание на снижение качества игры актрисы. Они отмечают, что Николь Кидман стало труднее передавать эмоции – ее лицо "заморожено", а мимика скована. Помимо внешности, под огонь попало и психическое здоровье актрисы. Некоторые комментаторы подозревают у нее дисморфофобию – психическое расстройство, когда человек одержим мнимыми дефектами внешности. Считается, что это могло развиться у Кидман еще во время брака с Томом Крузом, когда она испытывала большое психологическое давление.

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