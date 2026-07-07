Опасные провокации Кремля: Россия готовит почву для войны против НАТО

Страна-террорист Россия всё чаще прибегает к рискованным действиям против государств-членов НАТО, стремясь установить условия так называемой "Фазы ноль". Согласно последним данным, российские военные регулярно устраивают опасные инциденты в международных водах, проверяя на прочность решимость Североатлантического альянса.

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Очередные опасные маневры российских оккупантов произошли 2 июля в Норвежском море. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Опасный инцидент в Норвежском море

Как сообщило издание Politico, российский патрульный самолет "Медведь-Ф" совершил серию небезопасных и непрофессиональных маневров вблизи британского авианосца HMS Prince of Wales. В ходе провокации российский самолет сбросил более 10 гидроакустических буев. Речь идет о специализированных системах, предназначенных для обнаружения и слежения за подводными лодками.

Россияне совершили маневры в непосредственной близости от корабля НАТО. В ответ на эти действия в воздух были подняты британские истребители, которые перехватили нарушителя и сопроводили его в сторону от авианосной группы.

Регулярная эскалация на море

Аналитики отмечают, что случай в Норвежском море далеко не единственный пример агрессивного поведения Москвы. В середине июня 2026 года в проливе Ла-Манш был зафиксирован еще один беспрецедентный инцидент. Тогда российский военный фрегат замаскировался под британское гражданское судно и произвел предупредительные выстрелы.

Подобные безрассудные действия у берегов Европы наглядно демонстрируют, что Кремль намеренно идет на обострение, пытаясь запугать союзников по НАТО.

Подготовка к будущему конфликту

Эксперты Института изучения войны подчеркивают, что данные провокации не являются случайными амбициями отдельных пилотов или капитанов. Это часть спланированной российской кампании "Нулевая фаза".

По оценке ISW, российские оккупанты планомерно создают политические, информационные и психологические условия для потенциальной будущей войны против НАТО, тестируя реакцию Запада и пытаясь нащупать слабые места в его обороне.

Напомним, силы самообороны Финляндии готовятся самостоятельно нанести первый удар по российской армии, если Москва решит атаковать одну из стран восточного фланга НАТО. При этом финская армия надеется опередить развитие событий, прежде чем вступит в силу 5-я статья Альянса.

Как сообщал OBOZ.UA, Кремль рассматривает вариант проведения провокации на восточном фланге НАТО: в Польше или в странах Балтии. Речь идет скорее не об открытой атаке, а об определённой гибридной операции.

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