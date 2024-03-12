Дочь победителя 'Шанса' Павла Табакова развернула все кресла жюри польского 'Голоса страны'. Видео

Дочь украинского певца Павла Табакова, победителя проектов "Шанс" и "Голос країни-2" приняла участие в польском песенном конкурсе "The Voice Kids". 12-летняя Анастасия Табакова прошла этап слепых прослушиваний и попала в команду исполнительницы Cleo.

Благодаря своему таланту, юная артистка из Львова сумела развернуть все тренерские кресла. Девочка спела песню на польском языке под названием "Я хочу остаться здесь". Видео выступления было опубликовано на канале "The Voice Kids Poland" на YouTube.

Анастасия Табакова рассказала, что стремится быть похожей на своего отца Павла Табакова, участника и победителя известных отечественных проектов среди которых "Голос країни", "Шанс", "Украина має талант", а также Нацотбор на "Евровидение-2011".

После успешного выступления на слепых прослушиваниях, певица готовится к следующим этапам польского "Голос дети" в команде Cleo. Львовянка не только уверенно идет к цели, но и демонстрирует на шоу свою украинскую идентичность – рисует патриотические картины об отношениях между Украиной и Польшей.

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