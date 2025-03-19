Старшая дочь пресс-секретаря президента-диктатора РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова – Лиза, которая в течение многих месяцев не выходила на связь в соцсетях, тайно связала себя узами брака с бизнесменом Данилом Ромашовым. Более того, она уже родила сына от младшего на два года избранника.

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Как отмечают пропагандистские медиа, свадьбу пара отыграла 14 июля 2024 года. Вскоре Лиза сменила фамилию с Песковой на Ромашову.

Интересно, что за два дня до того, как стать официальным мужем дочери пресс-секретаря Путина, 25-летний бизнесмен расстался со своей бывшей женой. Как сообщают росмедиа, через четыре месяца после свадьбы на свет появился первенец супругов, поэтому, вероятно, беременность Лизы стала причиной столь быстрого разрыва отношений Даниила Ромашкова с экс-избранницей.

Кстати, период, когда 27-летняя дочь российского политика была при надежде, совпадает со временем ее исчезновения из социальных сетей. Последнюю публикацию перед перерывом в создании контента она сделала 23 апреля 2023 года, а возобновила активность в ноябре 2024-го, через 12 дней после рождения ребенка.

Напомним, что после 24 февраля 2022 года дочь Дмитрия Пескова выступила против полномасштабного вторжения. В своих Instagram-stories она обнародовала публикацию, где написала: "Нет войне". Однако очень быстро девушка дала заднюю, поэтому через 40 минут удалила пост.

Уже 11 марта 2022 года Минфин США объявил о введении санкций против Елизаветы Песковой, что вызвало у нее сильное негодование. По словам дочери пресс-секретаря российского диктатора, ограничения "несправедливы и необоснованны", ведь она якобы не имеет никакого отношения к войне.

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