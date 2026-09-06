Дочь Кузьмы Скрябина после прилета в ее дом отправилась на вынужденный отдых. Подробности

Мария-Барбара Кузьменко, дочь легендарного украинского музыканта Кузьмы Скрябина, после российского удара по ее дому в Киеве решила сделать перерыв в работе и уехала, чтобы перезагрузиться. Вероятно, девушка уехала за город вместе со своей собакой.

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Об этом Мария-Барбара сообщила в InstaStories. Она опубликовала фото, на котором ее питомец сидит в автомобиле, и призналась, что впервые за долгое время почувствовала острую потребность в отдыхе – не только физическом, но и моральном.

"Пожалуй, впервые за долгое время чувствую, насколько сильно мне нужен отдых. Не только физический. Душевный. Поэтому я не буду постоянно на связи по рабочим вопросам. Но администратор остается на связи по всем вашим вопросам и записям. А я ненадолго – на перезагрузку", – написала дочь Кузьмы Скрябина.

Судя по опубликованному снимку, Мария-Барбара отправилась в путь вместе с собакой. Точного места, куда именно она уехала, девушка не назвала, поэтому можно лишь предположить, что после пережитого в столице она решила побыть подальше от городской суеты.

Напомним, в ночь на 1 сентября Россия совершила массированную атаку на Киев, применив ударные беспилотники, баллистические ракеты и "Калибры". В результате обстрела были повреждены жилые дома в нескольких районах столицы.

Во время атаки российский беспилотник попал в жилой комплекс в Подольском районе, где проживает Мария-Барбара Кузьменко. Удар пришелся по соседнему подъезду, рядом с тем, где находится ее квартира. В результате удара были повреждены верхние этажи дома, выбиты окна и вспыхнул пожар.

Физически дочь музыканта не пострадала, однако признавалась, что пережитое серьезно сказалось на ее моральном состоянии. После атаки она рассказывала, что была вынуждена принять сильное успокоительное средство, а на работу выходила фактически "на автомате".

"Не знаю, как я сегодня работаю. Просто на автомате. Спасибо каждому за ваши сообщения, слова поддержки и заботу. Я все читаю и очень это ценю. С нашим крылом дома, слава Богу, все хорошо. Самое главное – все живы", – писала Мария-Барбара.

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