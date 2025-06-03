Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли тайно взяла себе новое сценическое имя

Шайло Джоли, дочь актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли, не просто активно развивает свои танцевальные таланты, но и уверенно заявляет о себе как творческая личность. 19-летняя девушка впервые публично использовала новый сценический псевдоним – Ши Джоли – во время модного мероприятия в Лос-Анджелесе, что стало важной вехой в ее личном и профессиональном становлении.

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Как сообщает Hola!, в прошлый четверг Шайло представила собственную хореографическую постановку на ужине, посвященном запуску капсульной коллекции Isabel Marant в сотрудничестве с платформой Net-A-Porter. Событие, состоявшееся в Schindler's Oliver House в районе Сильвер-Лейк, собрало множество звездных гостей – среди них Милла Йовович, Элисон Бри, Дженуари Джонс, Рэйчел Билсон.

Особое внимание привлекло то, что в официальном пресс-релизе Шайло была упомянута как хореограф под именем Ши Джоли – сокращенным вариантом ее имени (Shiloh), отдающим дань уважения матери, Анджелине. Именно этим именем она обозначила свой творческий дебют в публичном пространстве, как автор танцевальной постановки, которую исполнили профессиональные танцовщицы Тако Сузуки и Кеони Роуз.

Это выступление стало не только художественным достижением, но и символическим жестом: в мае 2024 года Шайло официально подала документы на смену фамилии, отказавшись от части "Питт". В августе суд утвердил изменение, и девушка юридически стала Шайло Нувель Джоли. Известно, что она инициировала этот процесс полностью самостоятельно, не привлекая свою мать и самостоятельно наняв адвоката.

Шайло – не единственная из детей Питта и Джоли, кто после развода родителей решил отказаться от фамилии отца. Захара, которая вступила в общество Alpha Kappa Alpha в колледже Спелман в 2023 году, официально представилась как Захара Марли Джоли. Старший сын Мэддокс давно не использует фамилию Питт даже в неофициальных документах и планировал изменить ее юридически.

Источники, приближенные к актеру, рассказывали, что Брэд Питт был расстроен решением дочери исключить его фамилию, поскольку всегда мечтал иметь дочь.

В комментарии для People инсайдер сказал: "Он осознает и расстроен тем, что Шайло отказалась от его фамилии. Он никогда не испытывал большей радости, чем когда она родилась. Он всегда хотел дочь".

Развод между Питтом и Джоли завершился лишь в конце 2024 года – после восьми лет юридической борьбы.

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