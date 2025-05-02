Дочь Билла Гейтса рассекретила диагноз миллиардера, о котором он никогда публично не говорил

Дочь американского бизнесмена и основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса – Фиби Гейтс – назвала психическое расстройство, которым страдает ее отец. По словам девушки, предпринимателю диагностировали синдром Аспергера, что влечет за собой его особое поведение и "социальную неловкость".

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Как отмечает The Independent, соответствующую информацию она сообщила во время подкаста Call Her Daddy. Ранее 69-летний миллиардер никогда публично не говорил об этом недуге.

Диагноз соучредителя Microsoft Фиби Гейтс рассекретила, рассказывая ведущему, как знакомила своих бойфрендов с отцом. Она заметила: "Для парня это было ужасно. Для меня – забавно, потому что мой папа достаточно социально неуклюжий. Как он говорил раньше, у него синдром Аспергера. Так что, по-моему, это очень смешно".

Синдром Аспергера – одна из форм расстройства аутистического спектра. Люди, страдающие этим недугом, имеют серьезные проблемы с социализацией, повторяющееся поведение, ограниченный круг интересов и трудности с выявлением эмоций.

Хотя Билл Гейтс никогда открыто не сообщал о наличии синдрома Аспергера, в своих мемуарах Source Code он признавался: считает, что что если бы был ребенком в современном мире, ему, вероятно, диагностировали бы аутизм.

"Во времена моего детства тот факт, что мозг некоторых людей обрабатывает информацию иначе, чем у других, не был широко понятен. Мои родители не имели никаких указаний или учебников, которые бы помогли им понять, почему их сын стал таким одержимым определенными проектами, мог быть грубым и неуместным, не обращая внимания, как это влияет на других", – говорил предприниматель.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что стало известно причину, почему миллиардер Билл Гейтс лишил детей почти всего наследства.

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