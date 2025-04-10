Миллиардер Билл Гейтс лишил детей почти всего наследства: стала известна причина

Один из самых известных миллиардеров современности, соучредитель Microsoft и филантроп Билл Гейтс вновь подтвердил свою неизменную позицию насчет наследства: его трое детей – Дженнифер, Рори и Фиби – не могут рассчитывать на значительную часть его капитала. Во время разговора с индийским подкастером Раджем Шамани, 69-летний Гейтс заявил, что каждый из его детей получит менее 1% его состояния.

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Эта цифра впечатляет, учитывая, что согласно оценке Forbes, состояние бизнесмена составляет более 106 миллиардов долларов. Как отмечает Page Six, таким образом каждый его ребенок получит по наследству более 1 миллиарда долларов.

"В моем случае, мои дети получили прекрасное воспитание и образование, но получат менее 1 процента от общего богатства, потому что я решил, что это не будет для них услугой. Это не династия. Я не прошу их управлять Microsoft. Я хочу дать им шанс иметь свой собственный заработок и успех, быть значимыми и не быть омраченными невероятным везением и удачей, которые были у меня", – объяснил Гейтс.

Во время интервью Радж Шаман поднял вопрос, который часто волнует родителей во многих странах: нужно ли оставлять все нажитое детям, или лучше помочь тем, кто в этом больше нуждается. Билл Гейтс ответил, что считает каждый случай индивидуальным, но лично уверен: значительное богатство не должно становиться подарком, который может разрушить характер или мотивацию.

Бизнесмен подчеркнул, что с детства объяснял своим детям философию жизни и отношения к деньгам. Его главная цель – дать им возможность самореализоваться и не жить в тени родительского состояния. По его словам, он никогда не скрывал своей любви и поддержки, однако считает, что наиболее достойное использование ресурсов – это благотворительность.

Гейтс подытожил, что вместо передачи своим детям астрономической суммы денег он избрал дать им инструменты, знания и жизненные принципы. Именно это, по его мнению, станет для них лучшим наследием. "Я дал им невероятные возможности, а не миллиарды. Это и есть настоящее отцовство", – подчеркнул Билл Гейтс.

Значительная часть состояния Гейтса будет передана Фонду Гейтса – крупнейшей в мире частной благотворительной организации, основанной в 2000 году вместе с его тогдашней женой Мелиндой. После их развода в 2021 году фонд был переименован, и миллиардер стал его единственным председателем. Фонд занимается глобальными инициативами в сфере здравоохранения, борьбы с бедностью, образованием, вакцинацией и доступом к питьевой воде.

Ранее OBOZ.UA писал, что бывшая жена Билла Гейтса дала советы, как богатым родителям "заземлить" детей. Она была уверена, что происхождение из семьи с большим состоянием могло оградить их от сверстников.

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