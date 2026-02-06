'Добрый день, я в психушке': певица рассказала, что происходит за закрытыми дверями психиатрической клиники, и развеяла популярные мифы

Певица Leléka (Виктория Лелека), финалистка Нацотбора на Евровидение 2026, открыто рассказала о своем опыте пребывания в психиатрической клинике. Она поделилась, что обратиться туда ее заставила депрессия и суицидальные мысли.

В интервью Маричке Падалко Виктория Лелека объяснила, что на самом деле происходит за закрытыми дверями психиатрической больницы, опровергая распространенные стереотипы и мифы о психическом здоровье. По словам исполнительницы, ее путь в клинику был длительным и мучительным.

Она призналась, что годами жила с депрессивными расстройствами, а в 2018 году пережила тяжелую суицидальную фазу. Тогда она еще не осознавала, что нуждается в помощи.

"Как только у тебя есть мысли о смерти, что тебе не стоит жить, сразу нужна помощь, – поделилась певица. – Я даже не знала, что это ненормально. То есть я не обратилась тогда еще за помощью, хотя она мне была очень нужна".

Артистка рассказала, что критическое состояние вернулось в конце 2022 года. Из-за изнурительной волонтерской деятельности в Германии после начала полномасштабной войны она почти не спала, не ела и игнорировала собственные потребности. В результате депрессивный эпизод стал настолько тяжелым, что без медикаментозного лечения уже было невозможно обойтись.

"Я выхожу на улицу, вижу светофор и не понимаю, какой цвет – красный или зеленый. Я настолько не могу сконцентрироваться, что мне страшно перейти дорогу", – вспомнила она, описывая один из симптомов.

Решение обратиться за помощью стало переломным. В ночь перед Рождеством певица позвонила на линию психологической поддержки, после чего вместе с мужем поехала в клинику. Прежде всего, госпитализация была добровольной.

"Меня спросили: "Вы хотите здесь остаться?" То есть это добровольно. Тебя никто не забирает, никто не заставляет. Я сказала: "Да, я очень хочу". И я осознала, какое это облегчение", – отметила Leléka.

Именно в то время она начала заботиться о своем психоэмоциональном состоянии, особенно, учитывая то, что соцсетями в этот период пользоваться нельзя было. Из-за физического пребывания в больнице певице пришлось делегировать свою волонтерскую деятельность другим, а на звонки с просьбами о помощи она отвечала креативно.

"Мне звонят беженцы, все, кому нужна помощь, и я могу просто сказать: "Добрый день, я в психушке". И от этого люди пугаются... И я поняла, что статус "быть в больнице" тебя защищает уже сам по себе", – поделилась Виктория Лелека.

Современные психиатрические больницы – другие

Певица подчеркнула, что реальность психиатрической больницы существенно отличается от распространенных стереотипов. Пациентов не заставляют ничего делать – сначала им дают время отдохнуть и восстановиться. Социальные сети запрещены, чтобы человек мог "выпасть из реальности" и сосредоточиться на выздоровлении.

По ее словам, лечение всегда комплексное: медикаменты, психотерапия и работа с социальным работником, который помогает упорядочить жизненные обстоятельства. Врачи объяснили артистке, что психике нужно не менее восьми недель покоя после серьезного обострения, чтобы восстановить базовые функции.

Артистка также отметила, что психиатрическая помощь – это не о слабости, а об ответственности перед собой. Она считает, что страх перед такими заведениями часто связан с травматическим опытом карательной психиатрии советских времен.

"Мне так хочется, чтобы люди не воспринимали ни психотерапевтов, ни психиатров, ни медикаменты, ни психиатрические больницы как нечто ужасное... Тем более в тех условиях, когда большинству из нас, возможно, уже давно нужна квалифицированная поддержка", – подчеркнула певица.

"Это не про слабость. Это вообще не о слабости, – подытожила Leléka. – Если бы я знала раньше, я бы обратилась за помощью гораздо раньше"

Справка: Виктория Лелека родилась в городе Шахтерское Днепропетровской области, училась в университете имени Карпенко-Карого, а в 2016 году переехала в Берлин, где основала этноджазовую группу Leléka.

