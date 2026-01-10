Семейная драма обостряется: старший сын Бекхэмов решил общаться с родителями только через адвокатов, несмотря на попытки супругов примириться

Конфликт в семье Дэвида и Виктории Бекхэмов постепенно набирает обороты. Почти в течение года старший сын звездных супругов Бруклин Бекхэм избегает любого контакта с родителями, а в определенный момент решил полностью разорвать отношения. Первенец экс-футболиста и дизайнера прислал им официальное сообщение, где отметил, что они могут общаться с ним исключительно через адвокатов.

Соответствующая информация появилась на сайте издания Daily Mail. Отмечается, что на такой категорический шаг Бруклин Бекхэм мог решиться из-за ряда негативных статей о его жене, актрисе Николе Пельтц. В публикациях говорилось, что сын Дэвида и Виктории Бекхэмов якобы полностью находится под влиянием возлюбленной, которая и подстрекает его к прекращению общения с родителями.

Кроме того, по информации издания, Бруклин Бекхэм якобы настоял на том, чтобы звездные мама и папа не делали никаких публичных заявлений о нем в соцсетях, а также не отмечали в постах. Однажды дизайнер нарушила просьбу сына и поставила лайк под его публикацией, из-за чего он якобы и заблокировал родителей в соцсетях.

В свою очередь Дэвид и Виктория Бекхэмы не могут смириться с тем, что их первенец не хочет поддерживать контакт. Как отметил инсайдер изданию People, знаменитости много раз пытались примириться с сыном.

"Дэвид и Виктория неоднократно просили Бруклина и Николу встретиться и поговорить, чтобы двигаться дальше. Дэвид любит своих детей. Они для него все", – сообщил источник.

Что известно о драме в звездной семье

По информации People, напряжение в семье появилось после свадьбы Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц в 2022 году. Тогда невеста якобы должна была идти под венец в платье бренда Виктории Бекхэм, однако появилась на церемонии в образе от Valentino. По словам актрисы, мама ее мужа незадолго до свадьбы сообщила, что не успеет сшить для нее лук.

Другие же источники утверждают, что раскол в семье произошел из-за того, что Виктория Бекхэм испортила танец молодоженов и вышла на сцену к сыну вместо Николы Пельтц.

Проблемы в отношениях между родителями и сыном стали еще более очевидными в мае 2025 года. Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц не появились на вечеринке по случаю 50-летия Дэвида Бекхэма, хотя вроде бы и получили приглашение. С того момента сын звездной пары перестал появляться на семейных фото или выходить с родителями на публику.

