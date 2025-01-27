'Денег просит?' Потапа подловили в Валенсии в экстравагантном наряде

Рэпер и музыкальный продюсер Алексей Потапенко, более известный под сценическим псевдонимом Потап, засветился в центре испанской Валенсии. Его заметили на дегустации напитков.

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Соответствующее видео со знаменитостью опубликовал риелтор Андрей в Instagram. Для прогулки Потап выбрал весьма экстравагантный наряд - красный спортивный костюм и сумку в клетку.

Артист держал в руках яркий плакат, на котором было написано Slavic Degustation. Таким образом рэпер привлекал внимание к своему новому сценическому имени. Как известно, недавно он сменил псевдоним на Slavic Balagan.

На мероприятии Потапенко был не один. Возле него был замечен бывший участник музыкальной группы Mozgi Эдуард. Он держал в руках рюмки с напитками.

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на появление Потапа в Валенсии:

"Выглядит, как антиреклама Валенсии".

"Он там что, денег просит?"

"Так и запишем: в Валенсию не едем".

Ранее OBOZ.UA писал, что Потап решил снова вернуться на сцену и анонсировал первый за долгое время тур.

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