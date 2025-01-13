Потап анонсировал первый за долгое время тур, но не в Украине: куда сбежал скандальный рэпер

Рэпер и музыкальный продюсер Алексей Потапенко, более известный под сценическим псевдонимом Потап, который выехал в начале полномасштабного вторжения в Испанию, решил снова вернуться на сцену. 43-летний исполнитель анонсировал первый за долгое время тур, однако состоится он не в Украине, а в Соединенных Штатах Америки.

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Об этом артист-беглец рассказал на своей странице в Instagram. Кроме того, он заявил, что в течение концертной программы представит аудитории новый проект – Slavic Balagan.

"Привет, США! Как дела? Это ваш парень Потап! Мы едем к вам с туром самых популярных хитов! Лучшие песни от "Потап и Настя", "Время и Стекло", Mozgi и что-то кардинально новое от проекта Slavic Balagan. Не пропустите. Это будет весело", – отметил рэпер.

Развлекать публику Потап собирается с 8 по 15 марта этого года. Треки музыкальных коллективов прозвучат на сценах в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Филадельфии и Майами.

Напомним, недавно музыкальный журналист и продюсер Виталий Бардецкий заявил: считает, что у Потапа нет будущего в Украине. По его словам, артист находится "вне украинского контекста", поэтому не сможет вернуть себе былую популярность.

"Он просто уже не понимает, что здесь происходит. Конечно, у него будет всегда какая-то аудитория, пожалуй, небольшая и маргинальная. Но на тот уровень, на котором был, он точно не вернется. Поп-музыка отличается тем, что ты как автор, очень четко можешь почувствовать то, что людям нужно, а Потап уже находится вне контекста", – объяснил журналист.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Юрий Горбунов признался, поддерживает ли связь с кумом Потапом после его бегства из Украины.

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