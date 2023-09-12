Деми Мур, Кейт Хадсон и другие знаменитости, которых не узнать с бритой головой. Фото

Не каждая девушка способна попрощаться со своими длинными волосами. Особенно если каждый день использует кучу средств, которые делают пряди сияющими и шелковистыми. Но есть звездные храбрецы, которые идут на этот шаг. По разным причинам: импульсивное решение, желание кардинальных изменений или, например, чтобы удивить фанатов.

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Узнайте в материале OBOZREVATEL, кто из знаменитостей побрил голову, и почему именно пошли на этот шаг. Многих из них в новом образе не узнать.

1. Кейт Хадсон

Американская актриса и модель Кейт Хадсон подписала контракт на роль в фильме певицы и автора песен Sia "Музыка". Она знала, что для персонажа придется побрить голову, и была готова на это. Когда Кейт отрезали волосы, ей понравился новый образ: его считает одним из самых удачных изо всех экспериментов с прической. Кроме того, Хадсон убеждена, что каждая смелая женщина должна попробовать хотя бы раз в жизни побрить голову.

2. Деми Ловато

Американская актриса и певица Деми Ловато с начала своей карьеры удивляла поклонников креативными прическами. С легкостью окрашивала пряди в розовый, зеленый, красный и голубой, а также делала стрижку пикси, боб и т.д. В декабре 2021 Деми полностью состригла волосы. Зачем?

"Я хотела освободиться от всех гендерных и сексуальных норм. И когда я подстриглась, я чувствовала себя такой свободной, потому что не присоединялась к идеалу или вере. Я была тем, кем я являюсь", – объяснила знаменитость в The Drew Barrymore Show. С тех пор Ловато не боится пробовать некоторые из самых смелых модных тенденций, если они делают ее счастливой.

3. Джесси Джей

Британская R&B/поп-певица, автор песен и феминистка Джесси Джей в 2013 году в прямом эфире побрила голову, чтобы собрать деньги для благотворительной организации Comic Relief. Со временем звезда встретилась с людьми, которых спасла организация. Это были ВИЧ-инфицированные мужчины и женщины, а также девушки, ставшие жертвами секс-торговли. Тогда Джесси со слезами на глазах сказала, что бритье головы "это наименьшее, что я могла сделать, чтобы помочь людям, которые в этом так нуждаются".

4. Деми Мур

Американская актриса Деми Мур вынуждена была состричь волосы для роли в фильме 1997 года "Солдат Джейн". Тогда ей понравилось, что новая прическа требовала гораздо меньше ухода, чем длинные пряди, но все же отрастила их. "Я думаю, что теперь, когда повзрослела, мне нечего доказывать. Если им (режиссерам – Ред.) действительно нужно изменить мои волосы, они могут дать мне парик", – сказала Деми изданию PEOPLE.

5. Карен Гиллан

Шотландская актриса и бывшая модель Карен Гиллан во франшизе "Стражи галактики" сыграла персонажа Небулу. Тогда студия Marvel уговорила знаменитость для роли побрить голову. "Они обрили мне волосы, а потом сказали, что собираются сделать из этого парик, чтобы он у меня остался", – сказала Карен изданию Yahoo UK.

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