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"Это моя работа, но как объяснить это своему телу?" Известные актрисы признались, почему ненавидят постельные сцены

Дария Скуб
Шоу Oboz
3 минуты
720
'Это моя работа, но как объяснить это своему телу?' Известные актрисы признались, почему ненавидят постельные сцены

Режиссеры для развития сюжета часто добавляют в кино откровенные сцены. Например, персонажи раздеваются или имитируют занятие сексом. Всем ли актрисам легко принять эту часть своей профессии? К примеру, Марго Робби в одном из эпизодов ленты "Волк с Уолл-стрит" предстает перед главным персонажем практически голая. На ней были только черные чулки и туфли на каблуке. Интересно то, что звезда сама предложила режиссеру Мартину Скорсезе идею полностью раздеться. А по замыслу Мартина, она должна быть в халате из легкой ткани. Смелый шаг со стороны Марго!

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Впрочем, не все актрисы чувствуют себя уверенными в интимных сценах. Пытаются поскорее отснять их и забыть, как страшный сон. Детальнее читайте в материале OBOZREVATEL.

Николь Кидман

Австралийская и американская актриса, певица и продюсер Николь Кидман считает, что самой тяжелой за всю ее карьеру была роль Селесты в сериале "Большая маленькая ложь". Во время съемок интимных сцен она чувствовала себя выставленной напоказ, незащищенной и униженной: "Я лежала в ванной и не могла встать. Плакала. Далее режиссер подошел и накрыл меня полотенцем. Тогда стало немного спокойнее". Из-за того, что она хотела убедительно показать женщину, которая терпит насилие со стороны мужчины, преодолела страх.

"Это моя работа, но как объяснить это своему телу?" Известные актрисы признались, почему ненавидят постельные сцены

Эмилия Кларк

Британская театральная и киноактриса Эмилия Кларк в одной из сцен "Игры престолов" полностью обнажилась. Тогда, по ее словам, трудно было что-то делать и понять, чего она вообще хочет. После завершения съемок и выхода пикантных серий на экраны Кларк предложили сыграть главную роль в эротической ленте "Пятьдесят оттенков серого". Она отказалась, чтобы не стать главной голливудской актрисой для постельных сцен.

"Это моя работа, но как объяснить это своему телу?" Известные актрисы признались, почему ненавидят постельные сцены

Дженнифер Лоуренс

Американская актриса Дженнифер Лоуренс, в отличие от многих своих коллег, не боится сниматься голой. К примеру, с легкостью сняла с себя одежду в ленте "Без обид". А вот в фильме "Пассажиры" ей было тяжело морально. Перед съемками Лоуренс напилась, а дома ей стало стыдно от того, что она сделала. Знаменитости пришлось впервые в жизни целовать женатого мужчину, актера Криса Прэтта. "Я знаю, что это моя работа, но как объяснить это своему телу? При этом все должно выглядеть убедительно. Я чувствовала себя ужасно", – призналась в одном из интервью Лоуренс.

"Это моя работа, но как объяснить это своему телу?" Известные актрисы признались, почему ненавидят постельные сцены

Сальма Хайек

Мексиканская киноактриса, режиссер и продюсер Сальма Хайек с ужасом вспоминает съемки с Антонио Бандерасом в фильме "Отчаянный". Она не знала, как себя вести. Боялась Антонио, хотя он был настоящим джентльменом. А в одной из сцен, где должна была снять с себя полотенце, расплакалась. "Меня все пытались рассмешить. Я открывала полотенце на 2 секунды, и снова начинала реветь. Но мы все же отсняли эту сцену", – поделилась воспоминаниями Сальма.

"Это моя работа, но как объяснить это своему телу?" Известные актрисы признались, почему ненавидят постельные сцены

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