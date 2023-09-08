'Это моя работа, но как объяснить это своему телу?' Известные актрисы признались, почему ненавидят постельные сцены

Режиссеры для развития сюжета часто добавляют в кино откровенные сцены. Например, персонажи раздеваются или имитируют занятие сексом. Всем ли актрисам легко принять эту часть своей профессии? К примеру, Марго Робби в одном из эпизодов ленты "Волк с Уолл-стрит" предстает перед главным персонажем практически голая. На ней были только черные чулки и туфли на каблуке. Интересно то, что звезда сама предложила режиссеру Мартину Скорсезе идею полностью раздеться. А по замыслу Мартина, она должна быть в халате из легкой ткани. Смелый шаг со стороны Марго!

Видео дня

Впрочем, не все актрисы чувствуют себя уверенными в интимных сценах. Пытаются поскорее отснять их и забыть, как страшный сон. Детальнее читайте в материале OBOZREVATEL.

Николь Кидман

Австралийская и американская актриса, певица и продюсер Николь Кидман считает, что самой тяжелой за всю ее карьеру была роль Селесты в сериале "Большая маленькая ложь". Во время съемок интимных сцен она чувствовала себя выставленной напоказ, незащищенной и униженной: "Я лежала в ванной и не могла встать. Плакала. Далее режиссер подошел и накрыл меня полотенцем. Тогда стало немного спокойнее". Из-за того, что она хотела убедительно показать женщину, которая терпит насилие со стороны мужчины, преодолела страх.

Эмилия Кларк

Британская театральная и киноактриса Эмилия Кларк в одной из сцен "Игры престолов" полностью обнажилась. Тогда, по ее словам, трудно было что-то делать и понять, чего она вообще хочет. После завершения съемок и выхода пикантных серий на экраны Кларк предложили сыграть главную роль в эротической ленте "Пятьдесят оттенков серого". Она отказалась, чтобы не стать главной голливудской актрисой для постельных сцен.

Дженнифер Лоуренс

Американская актриса Дженнифер Лоуренс, в отличие от многих своих коллег, не боится сниматься голой. К примеру, с легкостью сняла с себя одежду в ленте "Без обид". А вот в фильме "Пассажиры" ей было тяжело морально. Перед съемками Лоуренс напилась, а дома ей стало стыдно от того, что она сделала. Знаменитости пришлось впервые в жизни целовать женатого мужчину, актера Криса Прэтта. "Я знаю, что это моя работа, но как объяснить это своему телу? При этом все должно выглядеть убедительно. Я чувствовала себя ужасно", – призналась в одном из интервью Лоуренс.

Сальма Хайек

Мексиканская киноактриса, режиссер и продюсер Сальма Хайек с ужасом вспоминает съемки с Антонио Бандерасом в фильме "Отчаянный". Она не знала, как себя вести. Боялась Антонио, хотя он был настоящим джентльменом. А в одной из сцен, где должна была снять с себя полотенце, расплакалась. "Меня все пытались рассмешить. Я открывала полотенце на 2 секунды, и снова начинала реветь. Но мы все же отсняли эту сцену", – поделилась воспоминаниями Сальма.

Ранее OBOZREVATEL писал о странных причинах, по которым звезды Голливуда получили свои культовые роли.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!